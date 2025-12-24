Attualità
Orari della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani durante il periodo natalizio
Tutti i dettagli
Corato - mercoledì 24 dicembre 2025 10.50
La Biblioteca Comunale M.R. Imbriani di Corato comunica i giorni di chiusura per il periodo delle festività natalizie. Gli utenti dovranno prendere nota dei seguenti orari:
- Mercoledì 24 dicembre: chiusura pomeridiana dalle 16:00 alle 19:00
- Da giovedì 25 a domenica 28 dicembre: biblioteca chiusa
- Mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio: chiusura
- Martedì 6 gennaio: chiusura