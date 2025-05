"Mercoledì di carta": il percorso guidato alla scoperta della biblioteca comunale di Corato

Appuntamento fissato per questo pomeriggio

In quali circostanze e per volontà di chi fu istituita la biblioteca comunale di Corato? Quali le sue sedi storiche e quali le sue vicissitudini? Di quali testi si compone il suo patrimonio? A questi interrogativi risponderà il percorso guidato dai soci diche, esperti di patrimonio artistico e librario, hanno condotto per lungo tempo ricerche di natura storica e studi specifici sul fondo raro e di pregio della biblioteca civica.si traduce, dunque, nellacon appuntamento questo pomeriggio, a partire dalle ore 17.30.La visita avrà inizio presso il monumento dedicato a, importante uomo politico a cui è intitolata la biblioteca originatasi dalla sua consistente donazione di volumi e opuscoli; si illustrerà, inoltre, la composizione del patrimonio documentario e librario di cui fanno parte cinquecentine, edizioni a stampa del '600, '700 e '800 di straordinario valore storico e letterario e un consistente corpus di libri manoscritti settecenteschi.L'evento s'inserisce nel ricco calendario del, la campagna nazionale orientata a promuovere il valore sociale dei libri quali elementi chiave della crescita personale, culturale e civile. L'iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corato, intende anche sostenere il processo di conoscenza, tutela e promozione culturale innescato con l'inaugurazione della nuova sede della biblioteca civica.