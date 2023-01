La Stella di Betlemme: cosa videro di straordinario i Magi nel cielo?

Un evento organizzato dal gruppo Astrofili "Amici sotto le stelle Corato", in collaborazione con Archeoclub Corato e Associazione Agorà 2.0.La serata verrà presentata da Enzo Del Vecchio, Presidente dell'Associazione Agorà 2.0, e da Michele Iacovelli, Presidente dell'Archeoclub Corato. Successivamente sarà Edmondo Adduci, Presidente del gruppo Astrofili "Amici sotto le stelle Corato", a prendere la parola e a raccontare cosa spinse i Re Magi a decidere di mettersi in cammino per un lungo viaggio durato alcuni mesi sfidando le insidie del deserto.Era una cometa? Una stella molto brillante? Oppure un pianeta? Quale dono prezioso i Magi hanno anche per noi oggi uomini del terzo millennio?Le associazioni invitano a partecipare all'evento Giovedì 5 Gennaio alle ore 18:30 presso la sede dell'associazione culturale Agorà 2.0 in Via San Benedetto, per scoprire le risposte a questi appassionanti quesiti.