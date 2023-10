La terza edizione di Birramilandia all’insegna della musica per tutti i target

Si avvicina sempre più la tre giorni dedicata al festival della birra targato, che si svolgerà a Terlizzi nelle date del 13, 14 e 15 ottobre, in via Chicoli.A tal proposito l'organizzazione ha svelato i nomi (e relativa programmazione) degli artisti che si esibiranno; a cominciare dalla prima serata, venerdì 13 ottobre, col DJ set di Paky DT, dalle ore 18 : 30 per poi proseguire con la musica live della celebre tribute band di Vasco Rossi "I Komandanti" alle ore 21.00, ed ancora DJ Set con Deeza (ore 22.45) a conclusione.Ad inaugurare la seconda serata invece, sabato 14 ottobre a partire dalle ore 18 : 30 il DJ set di Wario. Si proseguirà con la musica della live band Superclassifica Sciò alle ore 21 : 00 . A chiudere la serata il dj Set di DJ Violet Tear, con la sua musica anni '70, '80 e '90 alle ore 22.45.La terza ed ultima serata, domenica 15 ottobre, comincerà alle 18 : 00 col DJ set di Rinaldo b2b e Denny Cataldi e si concluderà col DJ set di Danny Dee a partire dalle ore 22.15. Nel mentre, alle 21 : 00 inizierà l'attesissimo concerto dei, con Thema e Strano, punti di riferimento della musica italiana pop degli anni '90, che hanno saputo coinvolgere un pubblico così trasversale da rendere i loro brani attualissimi anche ad oggi. Tra le canzoni più attese annoveriamo "Fotoricordo", "Mary" , "Un attimo ancora", "Prima o poi" tra le altre.La "festa del luppolo", avrà luogo in spazi ampliati rispetto alle precedenti edizioni, che saranno per questo sfruttati con più servizi, ed è concepita per essere una sorta di party a cielo aperto, che possa coinvolgere un pubblico trasversale e di qualsiasi fascia anagrafica.Non solo birre, ma anche proposte analcoliche (per chi guida in particolare) e ancora, cibo, zone relax, intrattenimento, animazione per i più piccoli e soprattutto tanta musica, di tutti i generi (italiana ed internazionale) e per tutte le età, ad unire e fare da filo conduttore per tutte e tre le serate.Inclusione, food, beverage, socialità, musica ed intrattenimento saranno i capisaldi di questa manifestazione, pensata davvero per tutti e organizzata dall'associazione "Il rifugio" con il sostegno del Comune di Terlizzi, partner PDL Comunicazione, Livee eventi, Radio 80 - LOVE FM e Viva network.