Laboratori teatrali, il Comune chiama le associazioni

Il Comune di Corato, Assessorato alle Politiche Educative e Culturali, invita, per il giorno 21 febbraio, alle ore 17:00 in sala consigliare, le associazioni culturali della città per un incontro finalizzato alla presentazione dei laboratori pensati, dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, per la formazione del pubblico.I laboratori, rivolti agli spettatori dai 16 anni in su, saranno guidati da Patrizia Labianca, Claudia Lerro e Tony Marzolla.L'idea è quella di avviare dei laboratori per gli spettatori che, attraverso gli strumenti della recitazione e dell'arte teatrale, possano divenire più attenti e consapevoli e possano dotarsi di strumenti di analisi e partecipazione più cosciente.L'incontro sarà anche occasione di illustrazione e confronto sull'iniziativa rivolta alle associazioni "Adotta lo spettacolo" che mira ad una collaborazione attiva tra le associazioni del territorio e l'Amministrazione comunale in funzione degli spettacoli teatrali della stagione 2021/2022.