Ladri d'auto in azione. Le Guardie campestri recuperano una Scenic

L'emergenza sanitaria non ferma i malintenzionati e in particolare i ladri di auto.Ne è la prova il ritrovamento di una Renault Scenic nelle campagne di Corato da parte delle Guardie Campestri.In un giro di pattugliamento nel pomeriggio di ieri, in contrada Posta Canale, i vigilanti hanno notato un'automobile abbandonata dinanzi a un cancello. Da una prima verifica effettuata sulla targa è risultato che la Renault Scenic era stata rubata il giorno prima a Corato.Subito le Guardie hanno allertato i poliziotti del locale commissariato che, giunti sul posto, hanno proceduto ai rilievi. Rintracciato il proprietario, è stato possibile riconsegnargli l'autovettura, fortunatamente priva di significativi danni.