Ferrotramviaria
Territorio

Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria

La nota ufficiale di Ferrotramviaria S.p.A. non essendosi conclusi i lavori di potenziamento

Corato - martedì 26 agosto 2025 12.47 Comunicato Stampa
Confermata la sospensione della circolazione ferroviaria tra Corato e Andria sul binario in direzione Bari: ad annunciarlo è una nota di Ferrotramviaria S.p.A., che informa anche che a partire da lunedì 08 settembre 2025 saranno introdotte alcune variazioni temporanee agli orari dei treni.

"Si informano i Signori viaggiatori che, non essendosi conclusi i lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria gestita da Ferrotramviaria S.p.A., la sospensione della circolazione ferroviaria tra Corato e Andria sul binario in direzione Bari (lato mare) rimarrà in vigore oltre la data del 28 agosto 2025 e fino a nuovo avviso.

Il servizio ferroviario continuerà ad essere garantito mediante autobus sostitutivi, secondo l'orario pubblicato sul sito www.ferrotramviaria.it e sugli altri canali ufficiali di comunicazione.
A partire da lunedì 08 settembre 2025 saranno introdotte alcune variazioni temporanee agli orari dei treni, studiate per assicurare una gestione del servizio in linea con le esigenze della clientela. Le modifiche resteranno in vigore fino al completamento degli interventi.
Gli orari aggiornati sono disponibili al seguente link: www.ferrotramviaria.it/web/guest/orari-e-percorsi.
Invitiamo la gentile clientela a consultare i nostri canali informativi per aggiornamenti e dettagli. Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo sinceramente per la collaborazione e la comprensione".

