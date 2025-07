“Le Notti delle Cover”, prosegue il weekend a Terlizzi con le canzoni di Tiziano Ferro e Vasco

18:00 -24:00 APERTURA STAND FOOD

Ancora musica, food e intrattenimento per grandi e piccoli a Terlizzi in compagnia della grande musica italiana con "Le Notti delle Cover": dopo il grande avvio di ieri sera altre tre serate per gustarsi i grandi successi di Tiziano Ferro, Vasco Rossi e Cremonini.Questa sera appuntamento con TZN, cover band di Tiziano Ferro: domani sarà la volta della musica dei Bambini di Vasco, prima del gran finale di domenica.Per tutto il weekend oltre alla grande musica la possibilità di gustarsi le specialità di una ricca area street food: panino con la zampina, arrosticini, hot dog, spaghetti all'assassina, pizzarello farcito, panzerotti, patatine fritte, delizie siciliane, crepes, da innaffiare con una varietà di birre artigianali. E ancora, un'ampia zona attrezzata con tavoli e panche e per i più piccoli un'area bimbi con parco giochi, animazione e mini luna park.L'ingresso è libero per tutte le quattro serate: appuntamento dal 3 al 6 lugliodalle 18:00 alle 01:00.PROGRAMMA Venerdì 4 LuglioPROGRAMMA Sabato 5 LuglioPer maggiori informazioni: 3388723866