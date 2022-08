Come ogni anno a Corato, la domenica mattina della festa patronale si svolgerà "Pedalando con i Santi".La manifestazione, promossa da, è prevista per domenica 21 con partenza alle ore 7 da piazza Cesare Battisti. L'evento è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, l'importante sarà portare con sé una bicicletta funzionante di qualsiasi tipo ma andranno sottoscritti una liberatoria per i non soci e i minorenni devono essere accompagnati da maggiorenni.Il percorso di quest'anno è piuttosto particolare: si procederà verso una villa colorata, barocca, e fiabesca chiamata. L'edificio, costruito tra gli anni '60 e '90 del secolo scorso, è unico per la ricchezza di conchiglie, specchi, piastrelle e statuine di cui è rivestita la facciata. In seguito si rientrerà in città per visitare una delle parti più antiche del territorio coratino: il. L'ex edificio religioso di Santa Maria Vetere è una delle chiese più antiche di Corato che era già presente nell'undicesimo secolo ma, nel corso degli anni, ha subito diversi rimaneggiamenti tanto da essere stravolta nel 1518 con l'arrivo dei frati domenicani. Anche in tempi più recenti la chiesa è stata rinnovata con ulteriori interventi. I continui lavori di restauro stanno facendo alla luce nuovi rinvenimenti. La manifestazione si concluderà in Chiesa Matrice.«Pedalando con i Santi fa parte del programma dei festeggiamenti di San Cataldo» ha ribadito, presidente del circolo Legambiente di Corato. «Quest'anno, avendo sottoscritto il Patto per la lettura, terremo nel corso della manifestazione dei momenti di lettura ad alta voce di brevi testi per promuovere la cultura e l'interesse per la lettura e la sostenibilità, per sensibilizzare alla promozione dei beni culturali del nostro territorio».