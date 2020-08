Liceo Oriani, Piarulli respinge le accuse: "Si trovino le soluzioni"

"Leggo con grande stupore il comunicato del consigliere Bronzini riguardante il Liceo Classico di Corato.

Il 29 gennaio ho sollecitato per iscritto le necessità della scuola, seguite tempestivamente dal sopralluogo tecnico effettuato dalla Città Metropolitana. Da quel momento non avendo ricevuto riscontri formali, né successive segnalazioni ho dato per scontata la soluzione positiva della problematica.



Nell'ottica della collaborazione interistituzionale, a seguito di sollecitazioni a luglio della preside Adduci, si contattava l'ufficio competente.

Sembra che il tema centrale sia diventata la telefonata e non la concreta risoluzione del problema. Tra l'altro lo stesso Consigliere conferma di essere stato in ferie, diritto irrinunciabile, Costituzionalmente garantito.



Non comprendo dove sia la calunnia, in considerazione del fatto che la Dirigente ancora il 12 agosto segnalava pubblicamente la mancata soluzione del problema.

Per questi motivi ho contattato telefonicamente anche il commissario prefettizio che confermava la competenza della citta metropolitana.



Oggi dal comunicato prendo atto che si attendeva un riscontro dal commissario prefettizio, sollecitato a distanza di cinque mesi.

Dunque ho l'impressione che ancora una volta si voglia distogliere l'attenzione dal reale problema.

In conclusione respingo categoricamente ogni accusa mossa dal Consigliere Bronzini e invito tutte le istituzioni competenti con la massima sinergia a trovare le soluzioni per l'imminente anno scolastico nell'interesse della comunità di Corato".

La senatrice Angela Bruna Piarulli in risposta alla replica del consigliere Bronzini respingendo le accuse e richiamando l'attenzione sulla problematica.