Locker InPost nei pressi della stazione Ferrotramviaria: in arrivo a Corato

InPost Italia, branch del Gruppo polacco leader nella logistica out-of-home, ha completato l'installazione dei locker per il ritiro e la spedizione di pacchi nelle stazioni della rete Ferrotramviaria lungo la linea Bari–Barletta, uno dei principali assi di mobilità del nord della Puglia.Più precisamente è possibile trovare un locker InPost già presso le stazioni di Brigata Bari, Palese Macchie, Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Andria Sud e, dai primi giorni di gennaio anche presso le stazioni di Corato Sud Ospedale ed Europa.I locker sono armadietti elettronici, completamente automatizzati, che consentono di ritirare e spedire pacchi in modo semplice e sicuro. Ogni cassetto si apre esclusivamente tramite codice univoco o etichetta assegnata alla spedizione, garantendo la massima sicurezza e privacy.Il servizio è utile per chi acquista online, per chi utilizza piattaforme di second hand e per chi spedisce tra privati tramite InPost Direct, senza vincoli di orario e senza dover attendere il corriere a casa."Questa collaborazione con Ferrotramviaria ci permette di integrare i nostri servizi in uno dei sistemi di trasporto più importanti del nord della Puglia - afferma Nicola D'Elia, Managing Director InPost Italia – I locker InPost, disponibili 24/7 e videosorvegliati, offrono ai pendolari e ai viaggiatori la possibilità di ritirare o spedire un pacco durante i loro spostamenti quotidiani, senza perdere tempo. Si tratta di un modo concreto per semplificare la vita a chi sceglie la mobilità ferroviaria"."Siamo lieti di avviare questa collaborazione con InPost, che arricchisce ulteriormente i servizi offerti nelle nostre stazioni – dichiara il Presidente e CEO di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli – L'installazione dei locker rappresenta un tassello della più ampia strategia di modernizzazione e valorizzazione dei nodi ferroviari, rendendoli non solo luoghi di transito ma veri e propri punti di servizio per i cittadini. Offrire ai nostri utenti una soluzione comoda, innovativa e sostenibile per il ritiro e l'invio dei pacchi significa rispondere in modo concreto alle nuove esigenze di mobilità e di acquisto digitale".La linea Bari–Barletta di Ferrotramviaria serve un bacino di circa 750.000 abitanti e registra mediamente quasi 18.000 utenti al giorno. L'integrazione dei locker in queste stazioni rappresenta un passo significativo nella modernizzazione dei servizi dedicati ai pendolari e nella diffusione di soluzioni di logistica fuori casa più sostenibili, efficienti e in linea con le nuove abitudini di acquisto.