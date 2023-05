"Ma il Pianeta che tipo è?" La divulgazione alternativa della dottoressa Ventola calamita il pubblico di Open

Divulgare non è mai semplice. Ci vuole passione, ci vuole entusiasmo e, non dimentichiamolo, una conoscenza trasversale, non solo della materia trattata, ma ad ampio spettro, multidisciplinare.Ci vuole passione, dicevamo, per evitare che la platea cada in un sonnolento ed indifferente torpore. Passione (tanta) e competenza (altrettanta) sono state messe in campo dalla dottoressa Ivana Ventola, che nello spazio dell'Open di Corato ha parlato della nostra Terra nella conferenza "Ma il pianeta che tipo è?"Nel corso della serata, la dottoressa Ventola, con l'ausilio di alcune slide, ha utilizzato la figura retorica della personificazione per parlare del nostro pianeta: come sarebbe la Terra se fosse una persona? Che carattere avrebbe? Con queste simpatiche e dissacranti domande, la Ventola, dottoranda in Geofisica e già relatrice al TedX ha incuriosito la platea, con un linguaggio semplice, diretto ed efficace. Tra una curiosità e l'altra, la giovane dottoressa ha poi instaurato un dialogo con il pubblico, facendo partire una serie di domande e curiosità che hanno coinvolto attivamente grandi e piccini. Fino alla conclusione, in cui la dottoressa ha asserito che, il nostro pianeta "È un gran figo".Si può fare divulgazione divertendo? La risposta è sì. E a quanto pare, probabilmente è anche il metodo più efficace. Perché "cosa dici" è importantissimo, "come lo dici", di questi tempi, forse ancor di più.