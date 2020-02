Maltrattamenti sulla moglie, ai domiciliari guardia giurata

Le percosse, la paura e la voglia di mettere un punto a una storia fatta di violenza ha indotto una donna della provincia di Caserta a sporgere denuncia nei confronti di suo marito. Le accuse nei confronti dell'uomo sono molto gravi: maltrattamento in famiglia.Il presunto aguzzino è una guardia giurata, di origine coratina e in servizio a Ruvo di Puglia, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. Disposto anche il ritiro dell'arma in dotazione al vigilante.Il provvedimento di arresto è stato disposto dal GIP del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed eseguito dai carabinieri.La donna e i suoi figli si trovano in Campania, distanti dalla guardia giurata.