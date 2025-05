Basta silenzio. facciamo rumore flash mob contro la violenza sulle donne

La città di Corato si prepara a ospitare un importante momento di sensibilizzazione contro la violenza di genere.Venerdì 30 maggio alle ore 19:30, in Piazza Sedile, si terrà un flash mob aperto a tutta la cittadinanza, con un messaggio chiaro e potente: BASTA SILENZIO. Facciamo rumore.L'iniziativa, nata per dire no alla violenza sulle donne, invita ogni partecipante a portare con sé un simbolo di solidarietà e denuncia: una maglietta bianca macchiata di rosso, emblema delle troppe vite spezzate e del dolore che non può più essere ignorato.Porta il tuo messaggio, unisciti a noi, alza la voce.Non mancare! Facciamo sentire la nostra voce contro ogni forma di violenza.