25 novembre, l’orologio di Palazzo di Città a Corato si colora di arancione

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Corato aderisce alla campagna globale "Orange the World" illuminando di arancione l'orologio del Palazzo di Città.Un gesto simbolico ma potente per richiamare l'attenzione su un tema che riguarda tutti: la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere e la promozione di una cultura fondata sul rispetto, sull'uguaglianza e sulla dignità.