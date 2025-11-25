Rosso come il coraggio  

Ogni anno, il 25 novembre, il mondo si ferma per ricordare, riflettere e agire contro una delle più gravi violazioni dei diritti umani: la violenza di genere.La data non è casuale: fu scelta dalle Nazioni Unite nel 1999 per commemorare il brutale assassinio delle sorelle Mirabal, attiviste dominicane uccise nel 1960 per la loro opposizione alla dittatura.La violenza contro le donne non è solo fisica.È psicologica, economica, istituzionale.Si insinua nel linguaggio, nelle relazioni, nelle strutture sociali. Secondo i dati ISTAT, una donna su tre in Italia ha subito violenza almeno una volta nella vita.Nel 2025, tra gennaio e settembre, sono stati registrati 44 femminicidi, spesso commessi da partner o ex.Il simbolo più diffuso della giornata è il fiocco rosso, segno di solidarietà e lotta. In tutta Italia si tengono cortei, incontri, letture, performance artistiche.A livello europeo, le istituzioni ribadiscono l'urgenza di agire: "Dietro ogni numero c'è una persona la cui dignità è stata violata".Anche gli istituti scolastici partecipano attivamente.A Corato, l'Istituto "Federico II Stupor Mundi" ha convocato un'assemblea studentesca in auditorium, articolata in tre turni. Tra gli ospiti, la prof.ssa Laura Marchetti e l'avv. Francesca Magliano, figure impegnate nella sensibilizzazione e nel sostegno alle vittime.Un gesto che trasforma la scuola in luogo di consapevolezza e cittadinanza attiva.Perché la violenza non è un fatto privato, ma una questione pubblica. Perché ogni donna ha diritto a vivere libera dalla paura. Perché il cambiamento passa anche dalla cultura, dall'educazione, dalla parola. E perché, come scrisse Audre Lorde, "Il silenzio non ci proteggerà".Oggi non basta ricordare.Bisogna scegliere da che parte stare. E agire.