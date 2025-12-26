Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro

La filosofia per leggere il presente

incontro dedicato alla filosofia, alla storia delle idee e ai grandi conflitti intellettuali della modernità. Si conclude così ildelledi, dove, alle, sarà presentato il nuovo libro di, "" (Marsilio Editori). A dialogare con l'autore saràGrazie all'evento organizzato in collaborazione con, sarà esplorata un'opera che conduce il lettore dentro le vite parallele, e sorprendentemente intrecciate, di due giganti del pensiero:Il punto di partenza è un incontro immaginario del, a Nizza, tra i due, entrambi reduci da un viaggio nel Mediterraneo alla ricerca di sole, salute e quiete. Da questo spunto, Veneziani costruisce un affascinante artificio narrativo che gli permette di esplorare affinità, divergenze e destini incrociati dei due pensatori che avrebbero sconvolto il Novecento.Il libro indaga i punti di contatto tra le loro biografie e le loro visioni del mondo: la predilezione per i greci e la teofobia, il sogno romantico, tra Prometeo e Dioniso.Parallelamente, vengono ricostruite le passioni divergenti che plasmarono i loro sistemi filosofici: laper Nietzsche; laper Marx. Ne emerge un racconto dinamico, avvincente, in cui le idee diventano personaggi e la filosofia un terreno di scontro, di rivelazione e di futuro.Il volume offre così due ritratti speculari dei "", tra la morte di Dio e la fine dell'uomo: un'eredità che ancora oggi influenzano il dibattito culturale e politico. Un invito a restituire "vita e umanità" a due figure spesso imprigionate nei loro miti, e a riconoscersi, dialogare e confrontarsi al di là delle appartenenze.