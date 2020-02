Marco Ferrante, dalla Nota d'Oro a Casa Sanremo

Il giovane artista Marco Ferrante, in arte Ferry, taglia il traguardo di Casa Sanremo, guadagnandosi la Finale Nazionale dei "Grandi Festivals Italiani", in programma presso il Teatro "Luigi Tenco", mercoledì 5 febbraio dalle 11:00 alle 13:00 durante la settimana sanremese.Un grande successo che arriva dopo aver vinto, la scorsa estate, la 31^ edizione del festival "Nota d'Oro" nella categoria "inediti", curato dal direttore artistico Aldo Scaringella."Grandi Festivals Italiani" è l'unione di festival e concorsi di tutta Italia di cui la Nota D'Oro fa parte. I migliori artisti provenienti da tutta Italia si confronteranno di fronte ad una Commissione Artistica formata da grandi nomi del mondo musicale, primo fra tutti il direttore artistico e Maestro Vince Tempera.Ferry concorrerà nella categoria "inediti" con un suo brano intitolato "Tapis roulant", scritto e musicato da lui, arrangiato dal giovane pianista coratino Luigi Quercia e curato dalla vocal coach Maestra Marilia Papaleo.«Auguriamo il nostro 'in bocca al lupo' a Ferry per questo importante traguardo della finale Grandi Festivals Italiani 2019/2020» comunica il direttore artistico della Nota d'Oro Scaringella.