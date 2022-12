«Un grande appuntamento di piazza per accogliere degnamente il nuovo anno. Un grande artista per confermare la "piazza" coratina come riferimento importante del nord barese». Queste le parole con cui, assessori rispettivamente alla cultura e alle attività produttive del Comune di Corato, hanno definito l'organizzazione del concerto diin piazza Cesare Battisti per il Capodanno 2023.«La proficua collaborazione con l'associazione di promozione sociale Lavorare stanca, nel solco dell'ecosistema culturale Verso Sud, produce eccellenti risultati e per festeggiare la fine del 2022 regala alla città, e non solo, un artista di calibro internazionale. Ci apprestiamo a vivere un 31 dicembre certamente da ricordare».Sulla stessa lunghezza d'onda, della direzione artistica di Verso Sud: «Il 2022 è stato l'anno di trasformazione di Verso Sud da Festival ad ecosistema culturale, con un percorso lungo, ampio, faticoso e ricco di nuove consapevolezze. Non potevamo festeggiarlo e attraversarlo in modo migliore, come comunità itinerante, cittadina e murgiana. L'invito a Vinicio e alla rotolante crew dello Sponz sono stati la naturale conseguenza di una lunga collaborazione artistica, quella di Peppe come percussionista della formazione, e di un'affinità poetica e artistica che abbiamo da sempre sentito con lo Sponz Fest. Quella dello Sponz è una delle testimonianze più limpide e compiute di come le pratiche e i processi artistici possano contribuire alla trasformazione ed evoluzione dei territori meridiani, a costruire nuove narrazioni che partano dall'esperienza per rivelarne la natura ancestrale e caleidoscopica»."Verso Sud" è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall'APS Lavorare stanca. Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese con epicentro a Corato, "Verso Sud" cerca la costruzione di nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione e l'unione di linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte pubblica, installazioni e altro) attraverso attività performative site specific e progetti educativi multidisciplinari. Obiettivo è la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e quest'anno è stata ammessa dal Ministero della Cultura al Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato e Comune di Ruvo di Puglia.