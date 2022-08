Si terrà sabato 3 settembre, in piazza Giorgio Almirante a Corato, la 14esima edizione dell'evento "Quartiere in festa", promosso con il patrocinio del Comune di Corato. Una delle finalità della manifestazione è benefica: gli organizzatori hanno pensato ad un supporto per le attività della(che si occupa di assistenza domiciliare ai malati terminali), dell'associazione(che opera a favore dei bambini e degli adolescenti in condizioni di disagio) e del(volontariato a favore delle diverse abilità). E proprio alcuni ragazzi diversamente abili che frequentano il centro interpreteranno un musical dedicato ai 65 anni di carriera di Adriano Celentano.Il cantautoresarà uno degli ospiti più attesi. L'artista romano si avvicenderà sul palco con il cabarettista(Zelig, Colorado) e con, che presenterà a Corato il suo ultimo libro intitolato "La vita accade per te" conversando condella parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Corato.L'evento è organizzato da. La direzione artistica è affidata a, figlio del "Molleggiato", e alla consorte. Presenterà il giornalista. La serata si aprirà alle 20.