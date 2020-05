L'intervento tempestivo delle Guardie particolari giurate della Metronotte di Ruvo di Puglia ha consentito di sventare un furto perpetrato ai danni del bar dell'area di servizio Appia antica sulla strada provinciale 231, in territorio di Corato.Un gruppo di malviventi è riuscito ad accedere nei locali dopo aver sfondato la porta d'ingresso. L'impianto di allarme ha allertato le pattuglie di zona, che nel giro di pochissimi minuti hanno raggiunto il luogo. I banditi sono riusciti a impossessarsi esclusivamente di alcuni articoli in esposizione e si sono dati alla fuga, seguiti da una pattuglia dellae dalle forze dell'ordine.L'auto su cui viaggiavano i delinquenti, un'Audi, ha imboccato la strada provinciale 231 in direzione Bari e alle porte di Bitonto i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce.