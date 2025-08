Modifiche temporanee alla viabilità sull’Estramurale per lavori urgenti alla rete fognaria

Modifiche temporanee alla viabilità sull'Estramurale per lavori urgenti alla rete fognariaIl Comune di Corato informa la cittadinanza che, a seguito di un intervento di somma urgenza sulla rete fognaria nera in corrispondenza di Via Fogazzaro e Viale Ettore Fieramosca, si rende necessario apportare modifiche temporanee alla circolazione stradale sull'Estramurale.I lavori, effettuati da una ditta appaltata da AQP, si svolgeranno dal 4 al 7 agosto 2025, salvo imprevisti legati a condizioni meteorologiche o difficoltà tecniche.Durante l'esecuzione delle opere sarà istituito:Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Viale E. Fieramosca (tra Piazza Salvo D'Acquisto e Via della Macina);Divieto di transito per veicoli oltre 3,5 tonnellate su Viale E. Fieramosca (tra Via Trani e Via Andria);Eventuale doppio senso di marcia temporaneo sulla semicarreggiata non interessata dai lavori.Il tratto coinvolto sarà costantemente presidiato da personale autorizzato, movieri e apposita segnaletica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza stradale e lavorativa. Sarà garantito l'accesso a residenti, mezzi di soccorso, forze dell'ordine e servizi essenziali (raccolta rifiuti, 118, trasporto pubblico, ecc.).L'Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le deviazioni indicate.Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e ci scusiamo per gli eventuali disagi.