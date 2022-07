Cinghiale taglia la strada a una moto sulla provinciale 234

L'impatto è stato inevitabile. Un cinghiale, poco dopo le 20 di sabato 9 luglio, è sbucato sul tracciato della strada provinciale 234 di Castel del Monte (che attraversa anche il territorio di Corato) e il conducente di una moto, che transitava proprio in quel momento, non è riuscito a schivarlo.L'incidente è risultato fatale all'animale selvatico mentre i due occupanti del veicolo, entrambi molfettesi, hanno riportato ferite per fortuna ritenute non gravi. Sul posto un'ambulanza del 118 e i Carabinieri.