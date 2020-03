Social Video 5 minuti Musica a domicilio: il video di speranza dell’Orchestra Filarmonica Pugliese

In tempi di coronavirus, gli appelli a rimanere a casa provengono anche da musicisti, artisti e personaggi noti della tv o del web. In Puglia, l'ultimo invito in tal senso proviene dall'. I musicisti della compagine orchestrale hanno deciso di usare la loro arte con lo scopo di intrattenere gli ascoltatori, in un momento in cui eventi ed esibizioni live sono state cancellate ovunque, ma anche di esortare al mantenimento di una condotta responsabile: rimanendo a casa, appunto.E' così che è nata l'idea di un video di 'musica a domicilio', in cui tutti i musicisti si sono ripresi nelle proprie abitazioni e hanno eseguito, ciascuno per la propria parte musicale, il famoso brano 'E' una storia sai…" dalla scena finale del film Disney, arrangiata dal Maestro, direttore stabile della OFP. A coadiuvare i musicisti, i solisti, che hanno interpretato le voci di Belle e della bestia, anche loro, ovviamente, a distanza.Un impegno notevole da parte degli artisti se si pensa che, in un'orchestra, ciascun musicista ha bisogno di ascoltare l'ensamble ed entrare nel pezzo al momento opportuno, cosa che ovviamente è venuta a mancare in fase di registrazione. Sforzo incredibile, poi, quello operato per la fase di montaggio in cui andava calibrata al secondo la sovrapposizione musicale dei vari strumenti, ognuno con tempi autonomi. Non a caso, il mix audio è opera di un altro talento pugliese, il Maestro e compositoreche si esibisce nel video al violoncello.Il risultato è stato apprezzato dagli utenti del web che hanno commentato e reso virale il video probabilmente anche per il forte contenuto di speranza di cui parla il brano: "Quando pensi che non succeda più, ti riporta via, come la marea, la felicità" potrebbe essere il mantra per resistere a questa prova della quarantena a cui tutti siamo sottoposti. "Anche se sembra che non accada più, torneremo a essere felici, ci riapproprieremo della musica suonata insieme, dei concerti e degli eventi dal vivo, in una parola della bellezza e della poesia che ora possiamo contribuire a mostrare solo attraverso uno schermo", è questo il messaggio dei musicisti pugliesi.