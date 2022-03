"Myths and folklore", brochure turistica multilingue del Liceo "Oriani"

Questo pomeriggio, alle ore 17.00, presso Palazzo Caputi, già sede del Museo del libro-casa della cultura di Ruvo di Puglia, gli studenti dell'indirizzo linguistico della IID del Liceo Classico " A. Oriani" di Corato presenteranno la brochure multilingue da loro realizzata a conclusione del PCTO "Myths and folklore: a psychological and touristic resource".Una narrazione e descrizione corale a partire dalle Argonautiche di Apollonio Rodio sino all'ultimo restauro del famoso ed unico vaso di Talos.Si ringraziano la Dirigente scolastica, prof.ssa Angela Adduci, per aver promosso e sostenuto l'evento, e la tutor aziendale, dott.ssa Teresa De Francesco, per la preziosa guida e formazione offerta ai nostri alunni.