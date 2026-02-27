Nasce a Corato "Intesa Riformista": conferenza stampa di presentazione lunedì 9 marzo

Si terrà lunedì 9 marzo, alle ore 19.00, presso la sede di Via San Benedetto n. 24 a Corato, la conferenza stampa di presentazione di Intesa Riformista, il nuovo percorso politico promosso da Italia Viva Corato e PSI Corato. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di costruire uno spazio politico riformista, aperto al confronto, capace di unire forze, idee e competenze per dare risposte concrete ai bisogni del territorio e rafforzare l'area riformista del centrosinistra cittadino.Alla conferenza stampa presenzieranno: Stefano Franco, Presidente Italia Viva provincia di Bari e Giovanni Lomoro, Segretario Provinciale di PSI. I lavori saranno introdotti da Grazia Tarantini, Presidente di Italia Viva Corato, e conclusi da Antonio Montrone, Segretario del PSI Corato. Nel corso dell'incontro saranno illustrate le ragioni politiche dell'alleanza, la visione riformista che la ispira e le prospettive di lavoro comune sul piano locale, nel segno del pragmatismo, della partecipazione democratica e della centralità del territorio.La conferenza stampa è aperta alla cittadinanza. Sono invitati a partecipare gli organi di informazione locali, le associazioni, i rappresentanti del mondo sociale e tutti i cittadini interessati.