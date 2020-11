Natale a Corato, il Comune pensa ad una serie di eventi online. Ecco come proporsi

«La precarietà di questo periodo non deve limitare la libera espressione. L'arte e la cultura sono catalizzatori di relazioni umane e spinta vitale per la vita di comunità».È l'incipit di una nota diffusa da Palazzo di Città nel quale si annuncia l'intenzione di non rinunciare a respirare l'aria natalizia in città proponendo iniziative culturali, da ospitarsi su piattaforme digitali.«Corato con la sua nuova amministrazione si dice pronta a partire con un calendario di attività in vista delle festività Natalizie., stravolgendo l'interpretazione convenzionale per re-immaginare un filo che unisce."Filo" dal greco ϕιλέω «amare»: amore per la diffusione, per la sfera pubblica e sociale a favore della comunità, in tempi in cui l'unione sembra più remota ma necessaria che mai» comunicano da Palazzo di Città.«Si accettano proposte di natura interdisciplinare per creare un calendario di eventi trasmessi su piattaforma digitale.Le migliori proposte verranno selezionate in vista di una programmazione culturale natalizia trasmessa a distanza».Gli interessati potranno compilare il "modello" da scaricare sul sito del Comune di Corato e presentare le proprie proposte, entro lunedì 23 novembre alle ore 12:00, direttamente all'Ufficio Protocollo del Palazzo di Città o inviarle all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.corato.ba.it