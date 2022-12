Si avvicinano le feste natalizie: i bambini attendono i doni di Babbo Natale, anche quelli che vivono in famiglie che non possono permetterselo. Ecco perché prende avvio il progetto "Natale per tutti", promosso dalla Croce Rossa Italiana – sezione di Molfetta, dalla Caritas cittadina di Corato, dal Centro aperto "Diamoci una mano" e dall'amministrazione comunale di Corato.L'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sancisce il diritto al gioco come bisogno fondamentale necessario allo sviluppo del bambino, e promuove la responsabilità collettiva nel garantire il soddisfacimento di tale diritto.Con questo progetto, si intende incoraggiare la piena realizzazione dell'articolo 31: sia offrendo un dono a centinaia di bambini che vivono in contesti di maggiore vulnerabilità sociale; sia attivando la cittadinanza intera in un'esperienza di solidarietà e di raccolta dei doni, sia nuovi che usati. L'idea di dare nuova vita a giocattoli inutilizzati, permette inoltre di sensibilizzare le famiglie contro lo spreco, promuovendo comunità sostenibili.Presso i centri indicati, fino al 30 dicembre, sarà presente una cesta nella quale sarà possibile depositare giocattoli, libri, puzzle, materiale scolastico, altri accessori per l'infanzia e l'adolescenza. Il materiale donato potrà essere sia nuovo che usato, purché in ottimo stato.Al momento, è possibile donare presso: le scuole Tattoli, Imbriani, Oriani, Fornelli, Giovanni XXIII; tutte le parrocchie di Corato; presso Cartolibreria - Giocattoli "La città incantata" (corso Garibaldi, 13), Cartolibreria "Rosa Olivieri" (via Aldo Moro, 133), Cartolibreria Kibi (via Gravina, 41); presso City Fresco (via Castel del Monte), palestra Isochinetik di via Don Minzoni), Asilo Nido Giocolandia (via Gravina), Punto Ufficio (viale Cadorna). È inoltre possibile donare nella sede della Caritas Cittadina in via Sonnino, 11, solo il mercoledì dalle 17.00 alle 20.00.Gli interessati ad attivare un centro raccolta possono contattare il numero 3385286870.«Oltre venti organizzazioni coinvolte e tantissimi volontari attivi per costruire una Corato più solidale. È il segno di una città che vuole crescere senza lasciare indietro nessuno. Sentiamoci tutti protagonisti: sia di questo progetto, sia di questo sogno collettivo» ha commentato l'assessore alla città solidaleIl Sindacoha ringraziato «la Caritas cittadina, la Croce Rossa e il Centro aperto "Diamoci una mano" per la consueta attenzione e disponibilitàI bambini e le bambine sono al centro del clima natalizio. È giusto che chiunque di loro abbia la possibilità di gioire per il dono di un regalo. Questi momenti belli siano occasione per riflettere sulle necessità di quotidiano impegno, in favore dell'infanzia, a partire dalle fasce sociali più fragili».