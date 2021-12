"Nativitas", 26 artisti in una mostra d'arte sulla natività

Sarà inaugurata mercoledì 8 dicembre, alle ore 18.30, presso l'Ex Convento San Benedetto la mostra d'arte intitolata "Nativitas - La Natività nell'Arte" che vede protagonisti 26 artisti che hanno rappresentato la Natività secondo la propria visione artistica.L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Quadratum ed è finanziata dall'Avviso 2021 per l'erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco della Regione Puglia, con il Patrocinio del Comune di Corato e dell'UNPLI Puglia.Espongono gli artisti: Nicola Tullo, Luigi Basile, Maria Luisa Cialdella, Sara Rutigliano, Antonio Giannini, Paolo Desario, Francesco Ferrulli, Gregorio Sgarra, Domenico Scarongella, Luigi Pomarico, Susanna Altamura, Pino Navedoro, Giuseppe Riccardi, Raliza Georgieva, Paola Ghiro, Giuseppe Amoroso De Respinis, Angelo Sanzari, Pinuccio Marinosci, Antonio Laurelli, Massimo Nardi, Spartaco Luzi, Carlo Azzella, Ferruccio Magaraggia, Angela Mangione, Alfredo Verdelocco, Giusy Rizzi e Laura Castrigno.La mostra si avvarrà del contributo del critico d'arte Prof. Pasquale Pisani e dello scrittore poeta Prof. Franco Leone e sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.30 fino al 31 dicembre, escluso il 25 e 26.Insieme all'esposizione delle opere, sono previsti laboratori, degustazioni, visite guidate, performance artistiche e musicali.Programma:Inaugurazione della Mostra e concerto di musiche della tradizione natalizia a cura degli zampognari dell'Associazione Murgia in Musica.Laboratorio di preparazione di dolci tipici nataliziLaboratorio di pittura per bambiniLa vigilia di Santa Lucia – Folklore e TradizioneDegustazione degli "Occhi di Santa Lucia"Degustazione di prodotti tipiciLaboratorio decorazione della ceramicaPasseggiando tra i presepi: visita guidata al centro storico della città e ai tradizionali presepi con partenza dall'Info Point c/o Piazza Sedile n. 45Brindisi di Natale, degustazione guidata di vini frizzanti e spumanti localiConcerto di musiche tradizionali natalizie all'Alba della Vigilia di NatalePerformance artistica musicalePer informazioni rivolgersi all'Info Point Corato sito in Piazza Sedile n. 45, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.30 dal Lunedì alla Domenica (chiuso il mercoledì).infopointcorato@gmail.comTel. 0808720861