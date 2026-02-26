Nica Testino è la candidata sindaco di Nuova Umanità

È Nica Testino la candidata sindaco di Nuova Umanità. L'annuncio ufficiale è arrivato questa sera nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei vertici del movimento politico e dei tanti cittadini intervenuti. Madre di tre figli, funzionario pubblico, Nica Testino ha scelto di mettersi a disposizione del progetto nato sette anni fa ed oggi rappresentato in consiglio comunale con due consiglieri."Se si può, si deve" è il suo slogan. Una rappresentazione dell'idea che ogni cittadino in grado di offrire il proprio contributo alla crescita della propria comunità non deve sottrarsi all'impegno."Corato ha grandi potenzialità, ma occorre fare rete, occorre valorizzare i cittadini" ha spiegato la candidata nel suo intervento.Gremita la sala che ha ospitato la presentazione. Tra il pubblico anche la capogruppo del Partito Democratico Nadia D'Introno.Almeno due le liste che sosterranno la candidatura di Nica Testino, tuttavia - ha spiegato la candidata - "siamo aperti al dialogo con chi è a noi affine".Una sfida accolta con entusiasmo e consapevolezza della complessità del percorso.