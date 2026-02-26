Candidata sindaca Nica Testino. <span>Foto Anna Lops</span>
Candidata sindaca Nica Testino. Foto Anna Lops
Politica

Nica Testino è la candidata sindaco di Nuova Umanità

Presentata oggi la sfidante di Corrado De Benedettis

Corato - giovedì 26 febbraio 2026 20.37
È Nica Testino la candidata sindaco di Nuova Umanità. L'annuncio ufficiale è arrivato questa sera nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei vertici del movimento politico e dei tanti cittadini intervenuti. Madre di tre figli, funzionario pubblico, Nica Testino ha scelto di mettersi a disposizione del progetto nato sette anni fa ed oggi rappresentato in consiglio comunale con due consiglieri.

"Se si può, si deve" è il suo slogan. Una rappresentazione dell'idea che ogni cittadino in grado di offrire il proprio contributo alla crescita della propria comunità non deve sottrarsi all'impegno.

"Corato ha grandi potenzialità, ma occorre fare rete, occorre valorizzare i cittadini" ha spiegato la candidata nel suo intervento.

Gremita la sala che ha ospitato la presentazione. Tra il pubblico anche la capogruppo del Partito Democratico Nadia D'Introno.

Almeno due le liste che sosterranno la candidatura di Nica Testino, tuttavia - ha spiegato la candidata - "siamo aperti al dialogo con chi è a noi affine".

Una sfida accolta con entusiasmo e consapevolezza della complessità del percorso.
Ancora un incidente a Corato: auto ribaltata contro il guard rail
26 febbraio 2026 Ancora un incidente a Corato: auto ribaltata contro il guard rail
Nuovo incidente sulla Bisceglie-Corato: scontro tra auto e furgone
26 febbraio 2026 Nuovo incidente sulla Bisceglie-Corato: scontro tra auto e furgone
Virtus, è il momento della verità: al PalaLosito arriva Barletta
26 febbraio 2026 Virtus, è il momento della verità: al PalaLosito arriva Barletta
Paola Clemente, Confagricoltura Bari-BAT: «Sentenza che ristabilisce equilibrio, la sicurezza rimane la nostra priorità assoluta»
26 febbraio 2026 Paola Clemente, Confagricoltura Bari-BAT: «Sentenza che ristabilisce equilibrio, la sicurezza rimane la nostra priorità assoluta»
Due furti sventati in zona Oasi, altrettanti andati a segno
26 febbraio 2026 Due furti sventati in zona Oasi, altrettanti andati a segno
Incidente mortale sulla Bisceglie-Corato: deceduta una donna di 67 anni
25 febbraio 2026 Incidente mortale sulla Bisceglie-Corato: deceduta una donna di 67 anni
Strade private ad uso pubblico a Corato, 8 consiglieri chiedono chiarezza
25 febbraio 2026 Strade private ad uso pubblico a Corato, 8 consiglieri chiedono chiarezza
Prosegue la scia di incendi notturni: colpita l'ennesima auto
25 febbraio 2026 Prosegue la scia di incendi notturni: colpita l'ennesima auto
Carne equina. Damiani (FI): «La politica deve agire con buonsenso, non seguendo le mode»
25 febbraio 2026 Carne equina. Damiani (FI): «La politica deve agire con buonsenso, non seguendo le mode»
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
25 febbraio 2026 Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.