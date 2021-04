«No alle vaccinazioni a sportello», il centro vaccinale di Corato riapre mercoledì

Da questo pomeriggio e per tutta la giornata di domani i cancelli del centro vaccinale situato all'interno della scuola media De Gasperi rimarranno chiusi.Benché il servizio fosse stato disposto anche per il pomeriggio di oggi, l'attività vaccinale non potrà proseguire.È il risultato del blocco delle vaccinazioni a sportello disposto dalla Regione che si riverbera anche sull'andamento delle vaccinazioni nella nostra città.Gli operatori hanno lavorato nell'hub di via Sant'Elia sino alle 15.00 di oggi, orario dell'ultima prenotazione. Dopodiché hanno dovuto fermare la "corsa" per mancanza di prenotazioni.E le vaccinazioni avranno anche uno stop nella giornata di domani, anche in questo caso perché non ci sono prenotazioni da evadere. Un rallentamento dovuto anche alla carenza di vaccini di cui la Puglia dispone, circa novantamila sino all'arrivo del prossimo carico che comunque, assicurano dalla Protezione Civile, sarà tale da consentire una ripresa tranquilla delle operazioni di vaccinazione.