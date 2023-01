Nominato dal Sindaco il nuovo Assessore: è Gennaro Sciscioli

Il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, dopo un costruttivo confronto con le forze politiche di Maggioranza, ha nominato il Dott. Gennaro Sciscioli, quale assessore con competenza politico-esecutiva nelle seguenti materie: "Programmazione e progettazione finanziaria per l'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali; programmazione finanziaria; gare e contratti; semplificazione amministrativa".Già Consigliere Comunale, Sciscioli è dottore commercialista, con esperienza nella consulenza aziendale, nella finanza agevolata e nella contabilità pubblica."Ringrazio il Sindaco e le forze politiche di maggioranza per la fiducia che ripongono in me. Spero di non deludere le loro aspettative e di poter dare il mio contributo per il bene della Comunità." ha affermato il Dottor Sciscioli."Sono lieto di poter conferire questo incarico assessorile al Dott. Gennaro Sciscioli, di cui ho subito apprezzato le doti umane e professionali" ha dichiarato il Sindaco.