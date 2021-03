Nonna Anna si vaccina a 105 anni

Centocinque anni e nessuna voglia di lasciar spazio al Covid 19. Nonna Anna è la donna più anziana di Corato che ha ricevuto il vaccino, determinata ad esercitare il suo diritto a ricevere il siero che la proteggerà dagli effetti di un virus che sta mietendo troppe vittime.Sono in tanti gli ultra ottantenni che si sono recati nei vari centri vaccinali per ricevere la loro dose di vaccino. E ieri mattina è arrivata la signora Anna, accompagnata da sua figlia. L'anziana signora si è preparata e si è fatta accompagnare, arrivando con le sue gambe a sedere sulla sedia destinata ai vaccinandi, felice di ricevere il vaccino.Una scena meravigliosa, segno di quanto amore per la vita abbia la signora Anna e di quanta fiducia nella scienza essa stessa riponga. Un esempio di tenacia, ma anche di infinita tenerezza per una donna che ha superato i limiti dell'età per afferrare a piene mani quel segno di speranza chiamato vaccino.