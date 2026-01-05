Eventi
"Note in crescendo": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone
Un concerto dei Classic Sound Trio
Corato - lunedì 5 gennaio 2026 11.18
"Note in crescendo": il Classic Sound Trio in concerto nella Sala Verde del Comune di Corato. Un appuntamento dedicato alla grande musica inaugura l'inizio del nuovo anno della Pro Loco Quadratum. Lunedì 5 gennaio, alle ore 19:00, la Sala Verde del Palazzo di Città ospiterà il concerto del Classic Sound Trio, dal titolo "Note in crescendo".
L'ensemble, formato da musicisti di comprovata sensibilità ed esperienza, vede protagonisti:
- Vincenzo Barile al pianoforte;
- Domenico Varesano al clarinetto;
- Pietro Catucci al violino.
L'evento si propone come un momento di condivisione culturale aperto a tutta la cittadinanza, offrendo un'occasione preziosa per riscoprire il repertorio cameristico in una delle sale più prestigiose della città.
L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Corato ed è inserito nel cartellone "Incanto - Natale a Corato".
L'ingresso è gratuito.