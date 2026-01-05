"Note in crescendo": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone

Vincenzo Barile al pianoforte;

"Note in crescendo": il Classic Sound Trio in concerto nella Sala Verde del Comune di Corato. Un appuntamento dedicato alla grande musica inaugura l'inizio del nuovo anno della Pro Loco Quadratum. Lunedì 5 gennaio, alle ore 19:00, la Sala Verde del Palazzo di Città ospiterà il concerto del Classic Sound Trio, dal titolo "Note in crescendo".L'ensemble, formato da musicisti di comprovata sensibilità ed esperienza, vede protagonisti:Il programma della serata prevede un raffinato itinerario musicale che attraversa epoche e stili differenti. Il pubblico sarà accompagnato in un vero e proprio "viaggio nei classici": dalle sonorità romantiche di Frédéric Chopin alla solennità di Ludwig van Beethoven, fino a giungere alle iconiche melodie del Novecento firmate da Ennio Morricone.L'evento si propone come un momento di condivisione culturale aperto a tutta la cittadinanza, offrendo un'occasione preziosa per riscoprire il repertorio cameristico in una delle sale più prestigiose della città.L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Corato ed è inserito nel cartellone "Incanto - Natale a Corato".L'ingresso è gratuito.