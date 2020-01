Il 17 gennaio 2020 avrà luogo la VI Notte Bianca dei Licei Classici, a partire dalle ore 18.00. Continua la bellissima iniziativa nazionale della Notte Bianca dei Licei Classici, da sempre luoghi buoni della cultura e fonte di ispirazione e conoscenza per generazioni di studenti. Non fa eccezione ilche ben dispone una serie di appuntamenti mirati e interessanti.Il programma di quest'anno inizia alle 18.00 con i saluti del dirigente scolastico e la visione video in contemporanea nazionale. Successivamente la prof.ssa Laura Pepe, docente di Diritto greco antico presso l'Università Statale di Milano terrà la conferenza "Viaggiando si impara. La lezione di Omero".Infine seminari e performances degli alunni fino alla conclusione e alla declamazione del brano finale in contemporanea nazionale.Un'ottima occasione per far viaggiare la mente e riscoprire la cultura classica e i nostri licei, i più belli del mondo a quanto gli alunni declamano. L'appuntamento è nei locali di via S. Faustina Kowalska, 1.Di seguito il programma dettagliato:Ore 18.00Saluti dirigente scolasticoVisione video e brano iniziale in contemporanea NazionaleOre 18.30conferenza "Viaggiando si impara. La lezione di Omero"Prof.ssa Laura Pepe, Docente di Diritto greco antico c/o Università Statale di MilanoOre 20.00inizio seminari e performances degli alunniInizio ore 20.15Ore 21.15Ore 22.15• AULA N. 25: Gruppo inclusione "Incursioni ironiche su Enea ed Odisseo"• AULA N. 29 : 1V C " Viaggio a Troia Via Chat"• AULA N. 18 : C The Odyssey"• AGORA' : I A " Odisseo in marmo" (tableaux vivants)• AULA N. 2 : Il "Viaggio nella letteratura"• AULA N. 3 : III A "E' possibile viaggiare nel tempo"• AULA N. 15: classi IV ginnasiali "Gioco dell'oca"Inizio ore 20.45Ore 21.45Ore 22.45• AULA N. 30: IV B " Viaggio tra i pianeti del sistema solare"• AULA N. 1011 B " Viaggio nelle musiche latine e greche"• AULA N 28: V D: " Il salotto delle dee"• AULA N. 22: i B: " Viaggio nella nostalgia"• AULA N. 17 : II D: " Musica e parole"• AULA N. 24 : III B: "La zattera della speranza" (tableaux vivants)AULA N. 1: punto ristoro (classe IV A)AULA N. 26: "Viaggio nella gastronomia mondiale" (classe II C)AULA N. 20: punto ristoro (classe III C)Ore 23.15Conclusione seminari e performances degli alunniDeclamazione brano finale in contemporanea nazionaleSaluti finali