Notte Bianca del Liceo Artistico il 26 gennaio: l'elenco degli appuntamenti

Il Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato ha organizzato una mostra-evento intitolata "Le Metamorfosi – Notte Bianca del Liceo Artistico" a partire dalle 17.00 e fino alle 20.30 di giovedì 26 gennaio 2023.L'obiettivo è quello di sostenere e diffondere i linguaggi artistici, sia tradizionali che contemporanei e innovativi. Le studentesse e gli studenti daranno vita ad una serie di attività comprensive di molteplici linguaggi creativi: body art, poesie nascoste, laboratori aperti e lezioni dialogate, mostre, installazioni, video proiezioni, performance multimediali e tableaux vivants.Un dialogo tra poesia e arte, immagini e parole, che mette in luce la fitta trama di connessioni e i reciproci rinvii tra i diversi codici artistici. Metamorfosi di corpi, materia, forme, ambienti, luci, suoni e parole.Un nucleo importante della mostra-evento ruota attorno alle Metamorfosi di Ovidio, celebrate nella loro impareggiabile capacità di evocare immagini attraverso le parole. Un gioco di specchi, tra miti narrati e raffigurati, che prende forma attraverso fotografie, tableaux vivants, performance e installazioni. Opere artistiche che riproducono le storie di giovani dai tragici destini (tra cui Narciso e Adone) o di tormentate vicende amorose che si concludono con una trasformazione, la più celebre quella di Apollo e Dafne, ma anche Galatea e Pigmalione."Le Metamorfosi – Notte Bianca del Liceo Artistico" si configurerà come un momento didattico e culturale di forte pregnanza sociale, che favorirà aggregazione e condivisione tra le studentesse e gli studenti della scuola e di tutta la comunità cittadina invitata a partecipare.PROGRAMMAGiovedì 26 gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 20.30LABORATORI APERTI"Alchimia e magia: Terra, Aria, Acqua, Fuoco", cerimonia open-air di cottura raku giapponese a cura delle docenti Donatella Di Bisceglie e Nicla Minutilli (giardino della scuola);"TrasformAZIONI", workshop di foggiatura al tornio a cura del prof. Giuseppe Vallarelli (Aula 4);"Dalla natura al gioiello", microfusione di gioielli in cera con riciclaggio di lattine in alluminio, a cura del prof. Leonardo Fiore (Aula 6);Laboratorio di prototipazione di prodotti artistici con la macchina a controllo numerico a cura dei docenti Ezio Localzo e Giuliana Galati (Aula 6);Realizzazione di oggetti in legno con tecniche di intaglio e tornio a cura della prof.ssa Valentina Di Gennaro (Aula 8);"Cambio musica, Maestro!", workshop di scrittura creativo-musicale a cura della prof.ssa Porzia Volpe (Aula 23)Atelier di costumi e body painting a cura delle studentesse e degli studenti della scuola (Aula 18).MOSTRE E VIDEOPROIEZIONI"Dendromorphosis", mostra fotografica ispirata alle Metamorfosi vegetali di Ovidio a cura degli studenti e studentesse delle classi 4A e 5A (indirizzoAudiovisivo Multimediale) coordinati dalla prof.ssa Paola di Gravina (corridoio primo piano);Mostra-installazione di marionette "Per un'ontologia degli oggetti" realizzate durante il workshop in collaborazione con l'associazione Verso Sud a cura della prof.ssa Rosanna Quatela (androne della scuola, lato destro);"Aquamorphosis", video proiezione di corti animati sul tema della trasformazione dell'acqua a cura degli studenti della classe 3A (indirizzoAudiovisivo Multimediale) coordinati dalla prof.ssa Paola di Gravina (aula 29); "Schizzi per scenografia teatrale", esposizione di elaborati a cura del prof. Costantino Ragusa (aula 12);"Occhio a te", percorso interattivo di fotografia a cura della studentessa Amina Bisogno (5A indirizzo Audiovisivo Multimediale) in collaborazione con la prof.ssa Paola di Gravina (Aula 5).INSTALLAZIONI, PERFORMANCE, LEZIONI DIALOGATE"Apollo e Dafne", tableaux vivant multimediale coordinato dai docentiGiuseppe Colangelo e Michela Consalvo (Auditorium);"Alloro", installazione a cura della prof.ssa Quatela (Aula27);"Galatea e Pigmalione", tableaux vivant ed esposizione fotografica a cura della studentessa Grace Gargaro (5A indirizzo Audiovisivo Multimediale) coordinata dalla prof.ssa Paola di Gravina (androne della scuola, lato destro);"Mi trasformo di Blu", installazione multisensoriale a cura delle docenti StefaniaPanisco e Raffaella Berardi (Aula di inclusione);"Van Gogh, un genio discusso", lezione dialogata a cura della prof.ssa Daniela Torelli (Aula 43);"Poesie nascoste", installazione di poesie e disegni ispirati alla lirica La pioggia nel pineto di Gabriele D'Annunzio a cura della prof.ssa Petrone e degli studenti della classe 2B (androne);"I METAversi", lezione interattiva tramite i visori VR a cura della prof.ssa Annamaria Craca (Aula di Scienze).