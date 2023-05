Notte dei Licei, il Liceo Classico Oriani risponde presente

Anche quest'anno il liceo classico Oriani partecipa il 5 maggio 2023 alla IX Edizione della Notte Nazionale del liceo classico, evento nato da un'idea del professor Rocco Schembra, docente di latino e greco presso il liceo Gulli Pennisi di Acireale.È una manifestazione sostenuta dal Ministero dell'Istruzione e dell'Associazione italiana di Cultura classica e che vede l'adesione di 373 licei classici italiani e,per la prima volta, anche di nove licei stranieri, di cui due francesi, uno tedesco, due Greci, uno spagnolo e tre turchi.Quest'anno, per il nostro liceo, è anche il primo anno in cui sono coinvolti i ragazzi delle classi seconde della scuola statale di primo grado Santarella che, con alcuni ragazzi delle classi quarte ginnasiali, presenteranno una propria lettura del tema prescelto.Infatti ogni liceo sceglie un tema che guida le scelte degli studenti nel declinarlo utilizzando testi opere autori del mondo classico latino e greco.Quest'anno il liceo Oriani ha scelto Come tema il titolo di un'opera di Hannah Arendt," La banalità del male", un tema quanto mai attuale visti i recenti avvenimenti bellici che hanno attraversato e stanno ancora attraversando il nostro mondo.Il programma ha preso forma e, a partire dalle 18:00, del 5 maggio 2023, chiunque verrà al liceo, in via S F. Kowalska, 1, potrà toccare con mano come sia stato possibile veicolare contenuti disciplinari in un mondo nuovo e diverso e cogliere l'eterna modernità degli antichi.Vi aspettiamo tutti, convinti come siamo che quando si attinge alle radici più autentiche della nostra umanità si possano trovare risposte quanto mai attuali ai nostri dubbi e alle nostre paure.