L'auto prende fuoco, una Guardia Campestre ferma l'incendio: mamma e figlio in auto soccorsi a Corato

Fumo dal vano anteriore di una vettura e l'intervento dei Vigili del Fuoco a mettere in sicurezza il veicolo: momenti di paura per una mamma e il suo bambino a bordo di una Volvo, notata a bordo strada da una pattuglia delle Guardia Campestri di Corato su via Castel del Monte, con fumo che proveniva dal vano motore.L'episodio attorno alle 9 di questa mattina. I due passeggeri sono stati immediatamente soccorsi dalla guardia di pattuglia, che è intervenuta con l'estintore in dotazione e successivamente allertato i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'auto.