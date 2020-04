Nuntereggaepiù, gli Aritmia scacciano il virus con la musica

Social Video 5 minuti #Nunteregghepiù, gli Aritmia scacciano il virus con la musica

Scanzonati, ironici e scocciati. Gli Aritmia scacciano il virus con il potere della musica in una performance esilarante, rigorosamente dinanzi a un computer.La band made in Corato è innanzitutto un sodalizio di amici che hanno in comune la passione per la musica. E quale linguaggio migliore per esprimere il proprio disagio?E così la notissima Nuntereggaepiù di Rino Gaetano è diventata #Nunteregghepiù con un testo rivisitato in chiave attuale in cui i cinque musicisti chiedono al virus una sorta di tregua per sfinimento.Di seguito la simpatica interpretazione degli Aritmia.