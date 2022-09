Nuova agenzia Prexta a Bisceglie, sabato l'apertura

Prexta S.p.A. del Gruppo Bancario Mediolanum da sabato 26 settembre apre al pubblico una nuova agenzia a Bisceglie, in via Matteo Renato Imbriani, 229.è una società di intermediazione finanziaria, iscritta al n° 117 dell'Albo unico tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 385/1993 ("Tub").La mission di Prexta è erogare finanziamenti a privati cittadini. La società è specializzata nell'erogazione di finanziamenti sotto forma di cessione del quinto stipendio, delegazione di pagamento anticipato Tfs e prestiti personali.Prexta dispone di, costituita da agenti in attività finanziaria. La rete Prexta è costantemente aggiornata per seguire le evoluzioni del mercato con particolare attenzione alla stretta osservanza delle norme di legge.Relativamente al prodotto cessione del quinto, in termini assuntivi vengono mantenuti i rigorosi criteri di legge ai sensi del Decretp del presidente della Repubblica 180/50 e delle circolari del ministero del tesoro in materia di ritenute mensili sugli stipendi. In termini contrattuali, per tutti i prodotti disono strettamente osservate le norme di legge sulla trasparenza bancaria.L'attenzione al cliente, la conformità alla normativa vigente, la propensione al miglioramento continuo, l'approccio per processi, la forte digitalizzazione, la continua formazione delle proprie risorse umane e agli agenti, un management sempre presente e attento alle decisioni operative sono le caratteristiche principali di Prexta.Inoltre Prexta assicura l'uniformità dei livelli standard di qualità e trasparenza verso i clienti, anche attraverso una costante attività di monitoraggio delle proprie agenzie sul territorio nazionale. Il gruppo, da sempre attento e conscio del ruolo sociale che svolge, ha una vera e propria visione etica. Prexta riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, e si impegna al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholders (soci, amministratori, dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori, partners di affari, pubbliche autorità) e della collettività in cui opera, compresi i diretti concorrenti., al fine di comunicare con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori a cui si ispira per raggiungere i propri obiettivi societari, ha predisposto il proprio codice etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento della propria organizzazione, e per il giusto inquadramento delle partnership aziendali.