Nuove opportunità per gli adulti: al via il corso serale dell’alberghiero Tandoi

A partire dall'anno scolastico 2025/2026, l'Istituto Alberghiero Tandoi di Corato amplia la propria offerta formativa con l'attivazione di un nuovo corso serale dedicato agli adulti. Un'iniziativa che rappresenta una straordinaria occasione per chi desidera conseguire il diploma alberghiero e aprire nuove prospettive professionali o personali.Un percorso pensato per tuttiIl corso serale è progettato per rispondere alle esigenze di chi, per motivi lavorativi o personali, non ha potuto completare il proprio percorso scolastico o vuole intraprendere una nuova carriera nel settore enogastronomico e dell'ospitalità. Grazie a un orario flessibile, questa iniziativa permette di conciliare studio e impegni quotidiani, offrendo una seconda opportunità non solo per chi cerca un diploma, ma anche per chi vuole approfondire il mondo gastronomico e acquisire competenze tecniche più specifiche. Il corso è infatti aperto anche a coloro che sono appassionati di cucina e desiderano investire il proprio tempo nell'approfondimento del mondo culinario, scoprendo i segreti della ristorazione.Invito agli Open DayPer presentare il nuovo corso, l'Istituto Alberghiero Tandoi invita tutti a partecipare agli Open Day, durante i quali sarà possibile:incontrare il dirigente scolastico e il team di docenti;scoprire i dettagli del programma formativo e dei quadri orari;ricevere informazioni su come iscriversi e sui vantaggi del diploma alberghiero.Informazioni online e contattiPer maggiori dettagli sul corso serale, è possibile visitare il sito ufficiale dell'Istituto, dove sono disponibili i quadri orari e tutte le informazioni necessarie. Inoltre, la segreteria scolastica è a disposizione per fornire supporto e rispondere a qualsiasi domanda.📞 Contatti:Telefono: 080 8723997 – 080 8721047Email: BAIS054008@istruzione.itSito web: www.orianitandoi.itSocial MediaFacebook: IPC Tandoi Corato (https://www.facebook.com/share/15eHgqmpnJ/?mibextid=wwXIfr)Instagram: ipctandoicorato (https://www.instagram.com/ipctandoicorato/profilecard/?igsh=MXU0cHFla2Q0a2tnZQ==)Non è mai troppo tardi per imparare e costruire un futuro migliore! Il nuovo corso serale dell'Alberghiero Tandoi è il primo passo per ch