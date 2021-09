Nuovo anno scolastico, l'augurio di sindaco e vice sindaco

Un nuovo anno scolastico sta per iniziare.Certamente non è possibile nascondere le preoccupazioni derivanti dalla consapevolezza che il nemico invisibile non è stato ancora sconfitto. Siamo chiamati, pertanto, ad un profondo senso di responsabilità, ad una costante prudenza ed alla scrupolosa e attenta applicazione delle norme igieniche necessarie per la salute e l'incolumità di tutti.E' una battaglia che tutti dobbiamo combattere, ogni giorno, ciascuno per la sua parte, grandi e piccini, e che vede l'Amministrazione Comunale impegnata, come sempre, in prima linea a sostegno della scuola, della formazione e di ogni progetto educativo.Grazie ai finanziamenti ottenuti sarà possibile intraprendere la strada del miglioramento delle strutture scolastiche, rendendole più sicure e più adeguate. Sarà un lavoro lungo che richiede impegno da parte degli amministratori e tanta pazienza da parte del mondo della scuola in tutte le sue componenti: dirigenti, insegnanti, personale ATA, genitori, alunni.Ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti, al personale ATA, giungano i nostri auguri e la nostra gratitudine, nella certezza che sapremo cooperare per la risoluzione di ogni problema.Alle famiglie, di cui conosciamo i sacrifici, auguriamo ogni bene per i propri figli, nella certezza che sapranno continuare la loro quotidiana e imprescindibile azione educatrice.Agli studenti e alle studentesse va il nostro incoraggiamento, affinché possano dare il massimo impegno negli studi. Per questo a loro diciamo: studiate molto e studiate bene, abbiate sempre quella gioia di vivere che è il frutto migliore della vostra età; siate curiosi di apprendere e conoscere.Un caloroso saluto, buon lavoro e buono studio