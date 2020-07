Nuovo direttivo per l'associazione Terra Nostra. Cataldo Tandoi presidente

​L'Assemblea dei Soci tenutasi sabato 18 luglio 2020 ha rinnovato il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Terra Nostra", eleggendo i seguenti componenti:



Cataldo Tandoi - Presidente

Fiorella Mangione - Vice Presidente

Laura Bovino - Tesoriere

Amelia Bovino - Segretaria

Rosa Bosco - Consigliere

Michele Bovino - Consigliere

Michele Colella - Consigliere



L'Associazione "Terra Nostra" nell'ambito delle finalità definite nell'atto costitutivo e nello statuto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito della promozione e sviluppo del territorio, della cultura e dell'arte. Nel rispetto delle misure anti covid,​ Terra Nostra non farà mancare il proprio contributo organizzando a breve un evento culturale con artisti di grande talento.



Costituita in data 04 marzo 2014, come Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ha promosso e organizzato diverse manifestazioni, tra cui ricordiamo:



Dal 14 Marzo al 23 Maggio 2014 c/o Teatro Comunale di Corato "Corato di Scena" Rassegna teatrale in collaborazione con GTproduction, Teatro Mimesis, FITA Federazione Italiana Teatro Amatori.



L'associazione Terra Nostra, oltre ad aver Coordinato l'intera rassegna, ha realizzato il seguente spettacolo:

27 Aprile 2014 – Teatro Comunale di Corato "Il Pianista" racconto ad alta voce Tratto da "Novecento" di Alessandro Baricco Diretto ed interpretato da Beniamino Marcone Regia Tecnica Cataldo Tandoi



17 Dicembre 2015 c/o Ristorante RISTO 10 "Cena con delitto" Degustazione di piatti tipici del nostro territorio con spettacolo



20 Aprile 2016 c/o Ristorante "Le stagioni di Puglia" "Mangia la Murgia" – Alla scoperta delle erbe spontanee della Murgia Conferenza agro-alimentare con la Dott.ssa Elena Losciale (biologa nutrizionista), Dott. Vito Cannillo amministratore unico FORZA VITALE ITALIA srl)



04 Giugno 2016 c/o Museo della Città e del Territorio di Corato "Terra Nostra … inchiostro" Presentazione del libro "Scarpe basse da uomo" Incontro con l'autrice Mariella Di Bisceglie



09 Ottobre 2016 c/o Chiesa San Francesco Via Carmine "Terra Nostra in Comune" Insieme, tra esperienze, realtà e prospettive del territorio Video-conferenza-spettacolo con estemporanea di pittura Evento inserito nell'Estate Coratina 2016 Con Marcello Arciuli (biologa nutrizionista), Aldo Di Tommaso (docente di musica), Giuseppe Magnini (esperto di storia locale), Francesco Martinelli (attore e regista) e Carlo Mazza (scrittore). Estemporanea di pittura con Mariateresa Quercia, Fiorenza Procacci, Paolo Tinella. Proiezione cortometraggio "Surprise" di Ciro De Palma e Antonio Testino.



30 Novembre 2016 c/o Ristorante "Le stagioni di Puglia" "Mangia la Murgia" – La Mandorla Conferenza agro-alimentare con Mario Bartolomeo (presidente coop. Contado Toritto), Aldo Bucci (Chef) e Renato Morisco (gastrosofo).



18 Dicembre 2016 c/o Chiesa San Benedetto "Terra Nostra … in musica" Ensemble di clarinetti "Quartett Melody" Ensemble di Ottoni "Brass Band" Alunni I.C.Tattoli-De Gasperi Concerto inserito nel "Dicembre Coratino 2016"



29 Novembre 2017 c/o Ristorante "Posta Mangieri" "Mangia la Murgia" – Colore, Coltura, Cultura e Cottura: le 4 "C" della sana alimentazione Conferenza agro-alimentare con il Dott. Renato Morisco



11 Maggio 2018 c/o Liceo Classico "Oriani" Michele Mirabella "Domani a memoria…" Presentazione Audiolibro e declamazione di poesie con il prof. Michele Mirabella



01 Marzo 2019 c/o Ristorante "Posta Mangieri" "Mangia la Murgia" – Il Carciofo: un viaggio tra cultura, alimentazione e salute Conferenza agro-alimentare con il Prof. Vito Vincenzo Bianco già Professore Ordinario di Ortocoltura Università degli Studi di Bari



15 Marzo 2019 c/o Teatro Comunale di Corato "Il prete della stola e del grembiule – don Tonino Bello" Spettacolo teatrale con Sebastiano Somma, Morgana Forcella, la sand-artist Simona Gandola e il Trio Saverio Mercadante



17 Maggio 2019 c/o Pinacoteca Comunale Ruvo di Puglia "Geologia nel bicchiere nelle terre di Federico II" Conferenza Nazionale in collaborazione con: SIGEA (Società Italiana Geologi