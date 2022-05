Il centro per l'impiego di Corato, operativo anche sulla vicina Ruvo di Puglia, è alla ricerca di una serie di figure professionali per rispondere alle esigenze delle imprese.L'elenco della posizioni scoperte è decisamente lungo e comprende:FALEGNAME/EBANISTA/VERNICIATORE c/o azienda di Corato (BA)APPRENDISTA FRIGORISTA c/o ditta di Corato (BA)OPERAIO TESSILE con esperienza in cuciture capospalla c/o azienda di Ruvo di Puglia (BA)TORNITORE c/o ditta di Corato (BA)APPRENDISTA MECCANICO c/o ditta di Corato (BA)MECCANICO con esperienza c/o ditta di Corato (BA)SEGRETARIO/A c/o agenzia immobiliare di Corato (BA)MURATORE/MANOVALE/CARPENTIERE c/o azienda di Gravina di Puglia (BA)ADDETTO LAVAGGIO AUTOVEICOLI c/o azienda di Corato (BA)APPRENDISTA MECCANICO c/o azienda di Corato (BA)MECCANICO c/o azienda di Corato (BA)ELETTRAUTO per veicoli industriali e autovetture c/o azienda di Corato (BA)AGENTE IMMOBILIARE neodiplomato con residenza a Corato c/o agenzia immobiliare di Corato (BA)ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA c/o azienda di Corato (BA)ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE con diploma/laurea e con esperienza c/o agenziaimmobiliare di Corato (BA)ELETTRICISTA da inserire in reparto con impianti industriali c/o azienda di Corato (BA)MECCANICO da inserire in reparto con impianti industriali c/o azienda di Corato (BA)IMPIEGATO AMMINISTRATIVO c/o studio professionale di Corato (BA)AUTISTA CONSEGNATARIO c/o azienda con sede operativa a Corato (BA)TORNITORE/FRESATORE con almeno 2 anni di esperienza nella mansione c/o azienda di Ruvo di Puglia (BA)ELETTRICISTA impianti civili ed industriali con almeno 2 anni di esperienza c/o azienda di Corato (BA)FALEGNAME/MONTATORE c/o azienda di Corato (BA)MONTATORE/MANOVALE c/o azienda di Corato (BA)PROGRAMMATORE CNC/IMOS c/o azienda di Corato (BA)APPRENDISTA IMPIANTISTA ELETTRICISTA/CABLATORE c/o azienda di Ruvo di Puglia (BA)APPRENDISTA MECCANICO c/o azienda di Ruvo di Puglia (BA)RAGIONIERE c/o azienda di Corato (BA).È possibile inoltrare la propria candidatura attraverso l'invio del curriculum vitæ con firma, data e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Gdpr Ue/Reg/2016/679 e del Decreto legislativo n° 196/2003 all'indirizzoSarà necessario specificare, nell'oggetto della mail, la figura professionale per la quale si intende avanzare la candidatura spontanea.Il centro per l'impiego, con sede a Corato in piazza Caduti di via Fani, 14, ha rimarcato la necessità, per i candidati, ad iscriversi al portale dedicato "Lavoro per te" (link). Per le sole offerte del settore agricolo occorre andare nella sezione "servizi senza login"; alla voce "trova lavoro" sono disponibili tutte le offerte di lavoro per cui< sarà possibile candidarsi. Per tutte le altre offerte occorre, invece, essere registrati con Spid. Per informazioni è possibile contattare il centralino del Centro per l'impiego Corato-Ruvo di Puglia al numero 080/5408222.