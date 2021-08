Oggi è il giorno di Enzo Avitabile, indicazioni per biglietti e ingressi

L'Amministrazione comunale di Corato, in occasione della Festa Patronale di San Cataldo, presenta il concerto di "Enzo Avitabile & i Bottari" che si terrà oggi, martedì 24 agosto, presso il Parco Comunale Sant'Elia ad ingresso gratuito.Con le prenotazioni ricevute, i posti sono esauriti e, nel rispetto del D.L. del 6 agosto 2021 per il contenimento dell'emergenza sanitaria, per accedere al concerto è necessaria l'esibizione del Green Pass all'ingresso del Parco Comunale.Una proposta innovativa in cui Avitabile fonde il personale sound con la tradizione di questi percussionisti, le cui origini risalgono al XIII Sec. «Ormai era diventato indispensabile disamericanizzare il mio linguaggio musicale», dice Avitabile. E c'è senz'altro riuscito. Da questa esperienza con i Bottari, è nato "Salvamm' 'o munno" che ha ottenuto ben quattro nomination ai BBC World Music Award, due nel 2004 e altri due nel 2005, nelle categorie "Miglior audience radiofonica" e "Miglior gruppo world-europeo", album specialissimo perché spazia dal canto liturgico ai tradizionali a fronna, e include, tra le altre, le prestazioni di Khaled, Manu Dibango, Zì Giannino del Sorbo, il Miserere di Sessa Aurunca, Luigi Lai, la Polifonica Alphonsiana e Baba Sissoko.Al fine di evitare assembramenti e code, è stato predisposto il ritiro dei biglietti prenotati già da lunedì 23, presso l'Info-Point sito in Piazza Sedile.Nella giornata di oggi, giorno del concerto, sarà comunque possibile ritirare i biglietti omaggio entro e non oltre le ore 20.30, pena la decadenza della prenotazione, presso la biglietteria stanziata all'ingresso del Parco Comunale di via Sant'Elia. La biglietteria sarà aperta martedì 24 agosto nei seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30.I posti prenotati che risulteranno liberi a partire dalle ore 21.00 saranno resi disponibili fino ad esaurimento.Inizio concerto ore 21.30, apertura cancelli ore 20.00.Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato, dichiara: "È un concerto che l'Amministrazione comunale, in collaborazione con importanti sponsor, offre alla città e ai comuni limitrofi. Il nome autorevole di Enzo Avitabile & i Bottari, infatti, richiamerà un gran numero di pubblico anche da fuori Corato. Con Avitabile proponiamo la migliore tradizione musicale napoletana, che unisce sperimentazione artistica e critica sociale, posizionandosi, in modo forte e cosmopolita, sui grandi temi sociali del momento: diritti, ambiente, migrazioni, attenzione agli ultimi. Siamo contenti di questa scelta. Ringrazio Art Promotion e in particolare Alberto La Monica, per averci supportato nella realizzazione di questo concerto. Corato è tornata a posizionarsi in pieno tra i Comuni che hanno qualcosa da dire e che riscuotono riconoscimenti e attenzione da parte di un territorio vasto, con cui ci sentiamo in piena sintonia e spirito di collaborazione."Beniamino Marcone, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Educative e Culturali, commenta: "La scelta di Enzo Avitabile non è casuale. È l'artista italiano che più di ogni altro ha interpretato al meglio la cultura della propria terra e più in generale del Mediterraneo, ricercando quei suoni nelle culture dei paesi intorno al 'mare nostrum' che lo hanno portato a contaminare la propria musica. Una sapiente mescolanza di suoni e culture, quindi, che narrano la bellezza della contaminazione. La musica vista come cambiamento, come atto rivoluzionario, come espressione per narrare le vite, le esperienze, le solitudini, i dolori, i contrasti, la spiritualità, la fatica del vivere. Un artista che ci racconta e che ci rappresenta."