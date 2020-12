Oggi il primo consiglio comunale dell'amministrazione De Benedittis

Il giorno tanto atteso è arrivato: finalmente il nuovo consiglio comunale si riunirà per la prima volta dando ufficialmente il via all'amministrazione De Benedittis.Un consiglio comunale che odora di storia: è il primo con la pandemia in atto, è il primo dopo la consiliatura più breve della storia recente, quella che vide a capo dell'amministrazione il sindaco D'Introno.Corrado De Benedittis si presenterà per la prima volta da sindaco dinanzi alla massima assise cittadina. Lo farà accompagnato dalla sua giunta che ricordiamo essere composta dagli assessori Beniamino Marcone, Antonella Varesano, Vincenzo Sinisi, Federica Buonsante, Concetta Bucci, Adriano Muggeo e Felice Addario.Il sindaco giurerà dinanzi all'assemblea che si riunirà in sala consiliare ma a porte chiuse data l'emergenza sanitaria.I lavori saranno presieduti dal consigliere anziano Gabriele Diaferia sino all'elezione del nuovo presidente del consiglio comunale.Per quanto attiene l'elezione del presidente, in prima convocazione sono previste tre votazioni. Per essere eletto il presidente dovrà raccogliere, al primo giro di votazione, il voto segreto di almeno 16 consiglieri. Un esito non proibitivo, se si considera che la maggioranza compatta, così come uscita dalle urne, è di 15 consiglieri ai quali si aggiunge il sindaco.L'elezione del presidente del consiglio è il primo vero banco di prova della stabilità dell'amministrazione comunale.Questo l'ordine del giorno.1. Convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti previo esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità. Eventuale surroga (Art. 11 – comma 3 dello Statuto Comunale).2. Art. 39 – comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 – comma 3 dello Statuto Comunale. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.3. Art. 50 – comma 11 del D. Lgs. 267/2000 e art. 37 dello Statuto Comunale.Giuramento del Sindaco.4. Art. 26 – comma 3 dello Statuto Comunale. Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei Componenti della Giunta Comunale.5. Art. 29 – comma 4 dello Statuto Comunale. Accertamento dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Assessore dei Componenti la Giunta Comunale.6. D.P.R. 20.03.2000, n. 223 – art. 12 come modificato dall'art. 26 dellaL. 24.11.2000, n. 340. Elezione dei Componenti la Commissione Elettorale.CoratoViva seguirà i lavori consiliari in diretta testuale e condividerà sulla propria homepage la diretta streaming a cura del Comune di Corato.