Open day all'Istituto Comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato
Tre appuntamenti in programma: 18, 21 e 22 gennaio
Corato - venerdì 16 gennaio 2026 10.01 Comunicato Stampa
Il "Tattoli De Gasperi" è pronto per il nuovo anno scolastico 2026/27. Aperte le iscrizioni dal 13 gennaio al 14 febbraio, l'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi il 18 gennaio dalle 10 alle 12 presenta il variegato piano dell'offerta formativa dell'Istituto, gli ambienti e le strumentazioni in dotazione e a disposizione dei futuri alunni.
Dopo il grande successo delle Open Classes, con libero accesso alle famiglie che vivono dal vivo con gli studenti l'esperienza scolastica a scuola, e del Concerto di Natale degli studenti musicisti lo scorso 17 dicembre, è la volta di una Sunday Funday il 18 gennaio, più di un open day, una piacevole domenica di sguardi e sorrisi, di strette di mano, di progetti formativi e di vita.
I riflettori poi zoomano sul Caffè letterario, il 21 e 22 gennaio, dalle 17 alle 19, una coccola retrò in compagnia, immersi nella lettura, arte e musica degustando tè, tisane, cioccolatini e caffè. Il Tattoli De Gasperi Open year-round, luogo di apprendimento dinamico, spazio di incontro, dialogo, crescita, sintesi di tradizione ed innovazione, dove la disciplina non è imposizione ma arte, intesa come regole condivise e interiorizzate. Una vision ambiziosa e concreta con l'obiettivo di fornire ai cittadini del domani competenze e abilità, strumenti per orientarsi nel mondo, realizzando una piena conoscenza di sé e delle proprie specifiche inclinazioni.
A chi deciderà di iscriversi l'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi offre:
Un luogo-casa, famiglia, trampolino di lancio verso il futuro più roseo, alla scoperta del sè e in armonia con il mondo. Senz'altro è questa un'affermazione che esprime tutto il valore di coloro che nella scuola operano con impegno, abnegazione, serietà e passione…. orgogliosi di veder crescere e fiorire gli adulti del domani… perchè "Ogni pagina bianca nel tuo libro della vita parte da qui…."
- Per la scuola dell'infanzia: tanta simpatia e competenza, oltre che un Teatro 'piccolo', una biblioteca, palestre coperta e scoperta, un orto e frutteto didattico, la sala mensa, uno sportello psicologico e attività di bilinguismo, attività performative musicali e robotica ludico-educativa, ed il privilegio esclusivo di un Progetto educativo 0-6 ;
- Per la scuola primaria: professionalità e cortesia, oltre che tempo normale e tempo pieno con mensa in entrambi i plessi Tattoli e Via Gravina, un'aula natura, palestre coperte e scoperte, una sala polifunzionale, l'aula Snoezelen, uno sportello psicologico, biblioteche, laboratori scientifico, linguistico e informatico, sale mensa, lo sportello psicologico;
- Per la scuola secondaria di I grado: specializzazione e cura, oltre che tempo normale, tempo prolungato con mensa, indirizzo musicale, curvatura sportiva, una palestra coperta e scoperta (con riguardo anche ai ragazzi speciali, con campo da Baskin), trilinguismo (inglese, francese, spagnolo), lo sportello psicologico, un auditorium all'avanguardia, una biblioteca, laboratori linguistico – artistico manipolativo (intaglio e ceramico) – informatico – stem, la sala mensa.
