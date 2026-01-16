Tattoli-De Gasperi
Tattoli-De Gasperi
Scuola e Lavoro

Open day all'Istituto Comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato

Tre appuntamenti in programma: 18, 21 e 22 gennaio

Corato - venerdì 16 gennaio 2026 10.01 Comunicato Stampa
Il "Tattoli De Gasperi" è pronto per il nuovo anno scolastico 2026/27. Aperte le iscrizioni dal 13 gennaio al 14 febbraio, l'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi il 18 gennaio dalle 10 alle 12 presenta il variegato piano dell'offerta formativa dell'Istituto, gli ambienti e le strumentazioni in dotazione e a disposizione dei futuri alunni.

Dopo il grande successo delle Open Classes, con libero accesso alle famiglie che vivono dal vivo con gli studenti l'esperienza scolastica a scuola, e del Concerto di Natale degli studenti musicisti lo scorso 17 dicembre, è la volta di una Sunday Funday il 18 gennaio, più di un open day, una piacevole domenica di sguardi e sorrisi, di strette di mano, di progetti formativi e di vita.

I riflettori poi zoomano sul Caffè letterario, il 21 e 22 gennaio, dalle 17 alle 19, una coccola retrò in compagnia, immersi nella lettura, arte e musica degustando tè, tisane, cioccolatini e caffè. Il Tattoli De Gasperi Open year-round, luogo di apprendimento dinamico, spazio di incontro, dialogo, crescita, sintesi di tradizione ed innovazione, dove la disciplina non è imposizione ma arte, intesa come regole condivise e interiorizzate. Una vision ambiziosa e concreta con l'obiettivo di fornire ai cittadini del domani competenze e abilità, strumenti per orientarsi nel mondo, realizzando una piena conoscenza di sé e delle proprie specifiche inclinazioni.

A chi deciderà di iscriversi l'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi offre:
  • Per la scuola dell'infanzia: tanta simpatia e competenza, oltre che un Teatro 'piccolo', una biblioteca, palestre coperta e scoperta, un orto e frutteto didattico, la sala mensa, uno sportello psicologico e attività di bilinguismo, attività performative musicali e robotica ludico-educativa, ed il privilegio esclusivo di un Progetto educativo 0-6 ;
  • Per la scuola primaria: professionalità e cortesia, oltre che tempo normale e tempo pieno con mensa in entrambi i plessi Tattoli e Via Gravina, un'aula natura, palestre coperte e scoperte, una sala polifunzionale, l'aula Snoezelen, uno sportello psicologico, biblioteche, laboratori scientifico, linguistico e informatico, sale mensa, lo sportello psicologico;
  • Per la scuola secondaria di I grado: specializzazione e cura, oltre che tempo normale, tempo prolungato con mensa, indirizzo musicale, curvatura sportiva, una palestra coperta e scoperta (con riguardo anche ai ragazzi speciali, con campo da Baskin), trilinguismo (inglese, francese, spagnolo), lo sportello psicologico, un auditorium all'avanguardia, una biblioteca, laboratori linguistico – artistico manipolativo (intaglio e ceramico) – informatico – stem, la sala mensa.
Un Curricolo verticale unitario e progressivo attraverso i vari ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria), che garantisce continuità e che incontra il curricolo orizzontale, ganglio tra scuola e contesto esterno (famiglia, territorio, servizi), per un ecosistema educativo integrato; una Didattica per competenze, laboratoriale, basata anche sul co-teaching, e DADA (didattica ambienti di apprendimento) e che si pregia di pon e progetti di ampliamento dell'offerta formativa; i Percorsi performativi musicale, strumentale (con l'approfondimento di specialità come chitarra, tromba, pianoforte e percussioni), corale, coreutico, artistico e teatrale; le Dig Comp e le Stem, robotica, informatica e didattica digitale innovativa, la dotazione informatica e digitale in tutte le classi, sezioni e laboratori; la curvatura sportiva, palestre in e outdoor, approfondimento di discipline sportive tra cui nuoto, equitazione, sport acquatici, sci, scacchi, atletica, orienteering, trekking; le Buone pratiche inclusive, con la Stanza Snoezelen multisensoriale sinestesica, musicoterapia, sport paralimpico e sinergie educative interistituzionali; il Plurilinguismo, lingue inglese, francese e spagnolo, lingue antiche e approccio orientativo al cinese e tedesco; le Educazioni trasversali e civica, educazione all'affettività, ecosostenibilità, educazione ambientale e alimentare, contrasto alle dipendenze.

Un luogo-casa, famiglia, trampolino di lancio verso il futuro più roseo, alla scoperta del sè e in armonia con il mondo. Senz'altro è questa un'affermazione che esprime tutto il valore di coloro che nella scuola operano con impegno, abnegazione, serietà e passione…. orgogliosi di veder crescere e fiorire gli adulti del domani… perchè "Ogni pagina bianca nel tuo libro della vita parte da qui…."
Open day Tattoli de gasperi
Open day Tattoli de gasperi
  • scuola
Corato riqualifica Viale Arno con il bando “Sport Illumina”
15 gennaio 2026 Corato riqualifica Viale Arno con il bando “Sport Illumina”
DemoS: «Sostenere De Benedittis significa difendere i risultati ottenuti»
15 gennaio 2026 DemoS: «Sostenere De Benedittis significa difendere i risultati ottenuti»
Altri contenuti a tema
Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici Speciale Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici Debutta anche il contest “Gli Eroi del Buon Cibo”
Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone «La scuola italiana deve mobilitarsi per la pace»
Studenti da 100 e lode a Molfetta, il 28 luglio torna “100x100 maturi”: ospite Marco Camisani Calzolari Vita di Città Studenti da 100 e lode a Molfetta, il 28 luglio torna “100x100 maturi”: ospite Marco Camisani Calzolari All’evento promosso dal Viva Network sarà celebrato il talento degli studenti di Bisceglie, Corato, Giovinazzo Molfetta, Ruvo e Terlizzi
I.C. "Imbriani Piccarreta", Anna Di Terlizzi è il nuovo dirigente scolastico I.C. "Imbriani Piccarreta", Anna Di Terlizzi è il nuovo dirigente scolastico Subentra alla dirigente uscente Grazia Maldera
Aperte a Corato le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2025/2026 Vita di Città Aperte a Corato le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2025/2026 Il servizio è destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado e della scuola dell’infanzia statale “Torre Palomba” e “Madonna Pellegrina”
Vacanze estive, il messaggio del sindaco De Benedittis agli studenti Vacanze estive, il messaggio del sindaco De Benedittis agli studenti Le parole chiave del primo cittadino: «Che siano riconnessione col mondo naturale e momento di ricerca»
Anno scolastico '25/'26, a Corato tutti in aula dal 16 settembre Anno scolastico '25/'26, a Corato tutti in aula dal 16 settembre Approvato il calendario regionale
II Caffè letterario all'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi II Caffè letterario all'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi Un viaggio tra le pagine e i pensieri alla scoperta delle voci femminili
Il Liceo Oriani si conferma punto saldo nella formazione dei giovani
15 gennaio 2026 Il Liceo Oriani si conferma punto saldo nella formazione dei giovani
Ricandidatura del sindaco De Benedittis, interviene Rimettiamo in moto la città
15 gennaio 2026 Ricandidatura del sindaco De Benedittis, interviene Rimettiamo in moto la città
Uova di Pasqua “Dolci Preziosi – Chiara Ferragni”: cade ogni accusa nei confronti di Francesco Cannillo
14 gennaio 2026 Uova di Pasqua “Dolci Preziosi – Chiara Ferragni”: cade ogni accusa nei confronti di Francesco Cannillo
Controlli della Polizia di Stato a Corato in via Salvi contro l'abusivismo
14 gennaio 2026 Controlli della Polizia di Stato a Corato in via Salvi contro l'abusivismo
Incendio di Crans-Montana, scatta il divieto di fiamme nei locali di Corato
14 gennaio 2026 Incendio di Crans-Montana, scatta il divieto di fiamme nei locali di Corato
7
Inaugurato il primo cantiere 2026 per l’illuminazione pubblica
14 gennaio 2026 Inaugurato il primo cantiere 2026 per l’illuminazione pubblica
Corrado de Benedittis si ricandida alle elezioni amministrative 2026
13 gennaio 2026 Corrado de Benedittis si ricandida alle elezioni amministrative 2026
Corato scelta dal "Formez " come tappa del percorso "PA OK! incontra i territori "
13 gennaio 2026 Corato scelta dal "Formez" come tappa del percorso "PA OK! incontra i territori"
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.