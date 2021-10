Oriani - Tandoi, il bilancio di un settembre ricco di eventi

Dal buio alla luce. Dal nulla al tutto. Dalla mestizia alla speranza. L'I.I.S.S. "Oriani-Tandoi" riprende il suo luminoso cammino didattico, oltrepassando le sbarre delle pur indispensabili restrizioni anticovid per tornare ad incontrare il territorio.E lo fa con un fitto calendario di iniziative che, da sempre, impreziosiscono l'attività dell'istituto, divenendone quasi cifra distintiva.E così, il mese appena trascorso è stato caratterizzato da eventi, che hanno visto protagonisti indiscussi studenti e docenti della scuola.Il primo appuntamento è stato con la storia e l'arte, nell'ambito della manifestazione "Trame di luce", che si è tenuta dal 19 al 26 settembre presso l'ex Convento dei Cappuccini. Il giorno dell'inaugurazione, dopo la conferenza stampa dal titolo significativo "In paupertate splendor" e il concerto d'archi a cura della Stravaganza, si è squadernato sontuoso il buffet realizzato dagli studenti dell'indirizzo enogastronomico.Il sabato successivo, il 25 settembre, presso la Masseria Torre di Nebbia, si è svolta la quarta edizione della Festa della Mandorla, realizzata in collaborazione con la Pro Loco Quadratum e il patrocinio del Comune di Corato, dell'Unpli e del Gal. I momenti clou della giornata, "AperiMandorla" e "A-mandorl-a-tavola" sono stati griffati in modo impeccabile proprio dai discenti e dai professori dell'istituto.Dulcis in fundo, mercoledì 29 settembre, la feconda sinergia fra Pro Loco e "Oriani-Tandoi" ha donato alla città una serata indimenticabile in onore del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Il grande poeta Franco Leone ha presentato "Colori, luci e ombre nella Divina Commedia". Dopo gli interventi del Presidente Gerardo Strippoli e della instancabile Dirigente prof.ssa Angela Adduci, hanno mirabilmente declamato i versi del Sommo lo stesso Strippoli, Giuseppina Grilli e le docenti Arianna D'Introno e Concetta Leo, che hanno anche proposto un puntuale approfondimento critico. La magia, infine, è stata compiuta dalle note inconfondibili del violino di Pietro Catucci.Insomma, le prime settimane del nuovo anno scolastico sono state un salutare "ritorno al passato" per l'I.I.S.S "Oriani-Tandoi", che si appresta ad affrontare il mese di ottobre, che, a sua volta, si annuncia ancor più foriero di novità.