"Paesaggi. Luoghi di esistenze", sulla Murgia per riscoprire il legame uomo-natura

L'associazione Amici dei Musei di Corato APS, impegnata nello studio del patrimonio culturale cittadino e non e nella sua promozione, nell'ambito del programma dell'Estate Coratina 2021 organizza l'evento "Paesaggi. Luoghi di esistenze" che si terrà nei giorni 3 e 4 settembre presso San Magno, Masseria Loiodice.L'evento, patrocinato dal Comune di Corato e dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, intende offrire uno spazio di riflessione sul paesaggio quale elemento mediatore tra uomo e natura: interrogarsi sul paesaggio significa interrogarsi sul mondo, le vite, il passato e il futuro degli uomini.Di seguito il programma dell'iniziativa:- alle ore 18:00 presso San Magno, Masseria Loiodice, Corato/S.P. 19 km 9700 sarà presentato il libro "Terrazze al sole". Il paesaggio e la vita italiana nella pittura dei viaggiatori del XX secolo dello storico e critico d'arte Massimo Bignardi, il quale si occupa da anni di Arte ambientale e del tema del viaggio contemporaneo in Italia, in particolare al Sud.Ripercorrendo i soggiorni di artisti stranieri nell'Italia del XX secolo, è possibile scoprire "la molteplicità della visione che è propria del viaggio", piegare l'attenzione verso "realtà introspettive", fare "esperienza del riconoscersi".L'incontro con l'autore sarà arricchito dall'installazione "Spazi oggettivi dello sguardo" dell'artista Paolo De Santoli, docente di Discipline Pittoriche nelle scuole secondarie di secondo grado, operatore e coordinatore dello Spazio d'Arte RA presso Terlizzi. Si tratta di una selezione di opere sul paesaggio, già in mostra al Museo FRaC - Baronissi (16-30 maggio 2021) per la rassegna Luoghi del Paesaggio, che saranno esposte presso la stessa masseria il 3 e il 4 settembre.- alle ore 17:00, con raduno presso San Magno, Masseria Loiodice, Corato/S.P. 19 km 9700, si terrà un percorso naturalistico con guida abilitata dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Gli appuntamenti prevedono ingressi contingentati e numericamente limitati, nel rispetto delle norme anticovid. In occasione dell'appuntamento del 3 settembre, è prevista la degustazione di un aperitivo sfizioso a cura di Castiglia Bar - Corato con ticket.Per info e prenotazione: amicideimusei.corato@gmail.comMassimo Bignardi (Salerno 1953) si è formato negli anni settanta all'Università degli Studi di Salerno con Enrico Crispolti. Già professore di Storia dell'Arte Contemporanea e di Arte Ambientale e Architettura del paesaggio presso l'Università degli Studi di Siena, dove ha diretto la Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici, è direttore del Museo-FRaC Baronissi (Fondo Regionale d'Arte Contemporanea) e di "GeaArt" periodico di cultura, arti visive, spettacolo e nuove tecnologie creative.Tra le sue recenti pubblicazioni: Praticare la città. Arte ambientale, prospettive della ricerca e metodologie di intervento (2013); Autoritratto urbano. I luoghi tra visione e progetto (2017); Picasso a Napoli. Una "Montmartre arabe" (2017); Siena laboratorio del contemporaneo (2018); La città di Atlantide. Arte ambientale tra processi di democratizzazione e ornamento urbano (2021).