“Pari o Dis-pari? Disabilità e parità di genere non sono un gioco” si conclude con una esposizione di immagini a Corato
La mostra sarà aperta da oggi, 22 dicembre
Corato - lunedì 22 dicembre 2025 15.26 Comunicato Stampa
Lo sport è tradizionalmente un settore dominato dagli uomini e i progressi compiuti nella parità di genere in questo campo sono bloccati dalle concezioni sociali di mascolinità e femminilità, che frequentemente associano lo sport a caratteristiche "maschili" come la resistenza, la forza fisica, la velocità e lo spirito combattivo.
È per questo motivo che le donne che svolgono sport come il rugby o il pugilato vengono considerate "mascoline", mentre gli uomini che si impegnano in sport come il nuoto sincronizzato o la danza, in cui sono necessari grazia e leggerezza, vengono visti come poco "virili". Da questo stereotipo di genere deriva la minore partecipazione delle donne nella pratica sportiva e ai processi decisionali nelle organizzazioni, valori economici differenti dei premi e degli stipendi e richieste differenti nell'abbigliamento per enfatizzare le forme fisiche delle donne.
Gocce nell'Oceano, l'associazione coratina che si occupa dell'inclusione di ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva e relazionale anche attraverso lo sport (aderisce infatti a Special Olympics), prendendo spunto dall'iniziativa del Consiglio della Regione Puglia denominata "Futura. La Puglia per la parità", giunta nel 2025 alla 3^ edizione, e grazie alla collaborazione con alcune esperte, ha voluto sviluppare il tema con i propri "atleti speciali".
A seguito di gruppi di discussione, attività laboratoriali, ricerche su internet e visite e interviste ad altre realtà del territorio, le attività previste dal progetto "Pari o Dis-pari? Disabilità e parità di genere non sono un gioco", hanno dato luogo a una collezione di immagini e considerazioni che si vogliono mettere a disposizione del pubblico. È stata quindi organizzata una esposizione presso la sede dell'associazione in via don Luigi Orione, 43, a Corato, nei giorni lunedì 22, martedì 23, lunedì 29 e martedì 30 dicembre 2025, dalle 18,30, alle 20,30.
Le stesse immagini saranno altresì ospitate in seguito dalle pagine social dell'associazione. Il Consiglio Regionale della Puglia ha dedicato una pagina web per chi voglia approfondire il programma e conoscere i vari progetti finanziati raggiungibili alla pagina web . Sulle pagine social possono anche essere cercati gli hashtag #futura e #lapugliaperlaparita.
